Ein unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes Sprinters hat am Montag gegen 13.30 Uhr, laut Polizei vermutlich beim Wenden, die Außenfassade der Kreissparkasse in der Hauptstraße beschädigt. Der Unfallverursacher benutzte den Parkplatz der Bank und touchierte die Wand in einer Höhe von etwa 2,30 Meter. Anschließend flüchtete der Transporterfahrer. Hinweise bitte an den Polizeiposten Wehingen, Telefon 07426/91366-0.