Auto überschlägt sich: zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und etwa 1000 Euro Sachschaden sind das Resümee eines Verkehrsunfalles am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, auf der Landstraße 433 zwischen Harras und Wehingen, berichtet die Polizei.

Ein 18-jähriger VW-Polo Fahrer war gemeinsam mit seinem ebenfalls 18-jährigen Beifahrer unterwegs auf der Landstraße von Harras in Richtung Wehingen. In einer Linkskurve kam der Wagen mit den rechten Reifen in ein Schneeruder und so ins Schleudern. Daraufhin schleuderte der Wagen quer über die Fahrbahn, prallte noch gegen einen Leitpfosten bevor er sich überschlug und schlussendlich auf dem Dach im gegenüberliegenden Bankett liegen blieb. Beide Pkw-Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

An dem VW entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.