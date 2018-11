Auto überschlägt sich

Am Dienstag hat sich auf der Landesstraße 433 zwischen Gosheim und Denkingen ein Auto überschlagen. Der 19-jähriger Lenker eines Renault Clio war gegen 15.10 Uhr in Richtung Gosheim unterwegs und geriet ins Schleudern. In der Folge übersteuerte der Fahranfänger den Kleinwagen und kam nach links von der Straße ab. Im angrenzenden Bankett überschlug sich der Renault und blieb auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und das Klinikum aufsuchen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro, schätzt die Polizei.