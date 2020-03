Ausweichmanöver endet an Leitplanke

Sachschaden in Höhe von 6000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr auf der Landesstraße 433 zwischen Denkingen und Gosheim ereignete. Der 18-jährige Fahrer eines Golf befuhr die Landesstraße aus Richtung Denkingen in Fahrtrichtung Gosheim, kam im kurvigen Bereich vor Gosheim nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Wagen gegen die Leitplanke. Der Mann erklärte laut Polizei, dass er einem Fuchs ausgewichen sei, der die Fahrbahn gequert habe.Verletzt wurde niemand. Sachschaden wurde an dem VW Golf und an der Leitplanke verursacht.