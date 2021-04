Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8000 Euro entstanden ist bei einem Unfall, der sich gegen 11.30 Uhr auf der Wengenstraße in Wehingen ereignet hat. Dies berichtet die Polizei. Ein 54-jähriger bog mit einem DAF-Sattelzug von einer Hofeinfahrt auf die Straße ein. Dabei scherte sein Auflieger aus und streifte einen geparkten Mercedes Vito, an dem er erheblichen Schaden verursachte.