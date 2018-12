Auslosung für SVG-Cup steht an

Es kann fast schon losgehen: Auch wenn es noch ein paar Tage sind, bis in Gosheim die Hallenfußballturniere um den SVG-Cup 2019 ausgetragen werden, wird eine der wichtigsten Fragen bereits am Donnerstag, 20. Dezember, beantwortet. Nach der Auslosung um 20 Uhr im Gosheimer Sportheim steht fest, wer am Samstag und Sonntag, 5./6. Januar, bei den Aktiven und B-Junioren gegeneinander spielt.

Für die achte Auflage des Wettbewerbs haben sich 32 Teams – überwiegend aus der näheren Umgebung – angemeldet. Für das Aktiven-Turnier haben sich 20 Mannschaften angemeldet. Mit dieser Zahl ist der Ausrichter durchaus zufrieden. Bei den B-Junioren musste der SV Gosheim einigen Vereinen absagen, da am Sonntag die Zeit nicht ausreicht, um ein Turnier mit mehr als zwölf Mannschaften über die Bühne zu bringen.

Am ersten Turniertag ermitteln die Herren-Mannschaften in vier Fünfergruppen die zehn Endrundenteilnehmer. Die Endrunde findet am Sonntag im Anschluss an das B-Junioren-Turnier statt. Zur Auslosung des achten SVG-Cups am Donnerstag sind alle teilnehmenden Vereine eingeladen.

Aktive

SV Gosheim I und II (Bezirksliga), SpVgg Trossingen (Bezirksliga), SG Nusplingen/Obernheim (Bezirksliga), SV Bubsheim (Bezirksliga), FSV Zepfenhan (Kreisliga A), SpVgg Oberndorf (Kreisliga A), SV Sulgen (Kreisliga A), FC Suebia Rottweil (Kreisliga A), Fatihspor Spaichingen (Kreisliga A), FSV Schwenningen (Kreisliga A), TV Wehingen (Kreisliga A), FSV Denkingen (Kreisliga A), FC RW Reichenbach (Kreisliga B), SpVgg Aldingen (Kreisliga B), SV Böttingen (Kreisliga B), TG Rottweil-Altstadt (Kreisliga B), FK Spaichingen (Kreisliga C), SV Königsheim (Kreisliga C), TSV Nusplingen U 19 (Verbandsstaffel).

B-Junioren

FC Rottenburg (Verbandsstaffel), SG Seedorf (Bezirksstaffel), SG Lauterbach-Hardt (Bezirksstaffel), SG Gosheim-Wehingen I und II (Bezirksstaffel), FSV Schwenningen (Bezirksstaffel), FV 08 Rottweil (Bezirksstaffel), SG Oberndorf (Leistungsstaffel), SG Schramberg-Sulgen (Leistungsstaffel), SG Durchhausen-Baar (Leistungsstaffel), SG Mahlstetten-Heuberg (Leistungsstaffel), SC 04 Tuttlingen (Leistungsstaffel).