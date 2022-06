„Ausgezeichnete Ausbildung“ startet wieder durch

Das Programm mit Zusatzangeboten für Auszubildende in der Zerspanungstechnik kann endlich wieder Fahrt aufnehmen: Nach der fast zweijährigen Corona-Zwangspause sind nach Aufhebung der Kontaktbeschränkungen jetzt wieder gemeinsame Exkursionen zu Unternehmen und weitere Gruppenaktionen möglich. Die 16 Projektpartner der Initiative „Ausgezeichnete Ausbildung“ der GVD / Cluster Zerspanungstechnik trafen sich jüngst im Sitzungssaal des Rathauses Gosheim, um die Weiterführung im zweiten Halbjahr zu besprechen, heißt es in einem Pressebericht.

Seit 2014 bietet die GVD/Cluster Zerspanungstechnik interessierten Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit an, ihren Auszubildenden Zusatzangebote zur Ausbildung zu machen. Durch die gemeinsame Organisation im Rahmen des Projektes „Ausgezeichnete Ausbildung“ können informative Veranstaltungen zu günstigen Konditionen realisiert werden, die ein Einzelunternehmen so nicht stemmen könnte. Die Maßnahmen finden in enger Abstimmung mit dem Ausbildungsplan statt. Dazu zählen zum Beispiel ein „Startertag“, bei dem neue Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr über Rechte und Pflichten, aber auch über das angemessene Verhalten im Ausbildungsunternehmen informiert werden. Für die weiteren Ausbildungsjahre bietet das Projekt Informationsveranstaltungen bei Partnern und Kunden der Zerspanungstechnik, zum Beispiel bei Material-, Werkzeug- und Maschinenherstellern. Die „Coach-the-coach“-Reihe richtet sich an die Ausbildungsverantwortlichen in den Unternehmen und bietet Workshops zu ausbildungsrelevanten Themen an.

Aktuell nehmen 16 Mitgliedsunternehmen an diesem Programm teil. Diese sind Baier Drehteile GmbH & Co.KG, Gunningen; Braunschweiger GmbH, Gosheim; Fischer System-Mechanik GmbH, Durchhausen; GRIMM AG, Gosheim; Hezel Präzisionsdrehteile GmbH, Fluorn-Winzeln; Hermann GmbH & Co. KG, Wellendingen-Wilflingen; Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Aldingen; Leibold & Amann GmbH & Co. KG, Wellendingen-Wilflingen; LOMA Drehteile GmbH & Co. KG, Königsheim; RAUCH Verbindungselemente GmbH, Schömberg; Rees Zerspanungstechnik GmbH, Wehingen; Schuler KG, Gosheim; Schuhmacher Präzisionsdrehteile GmbH, Spaichingen; CWG Christian Weber GmbH & Co.KG, Gosheim; Thomas Weiss Präzisionsdrehteile GmbH, Gosheim und ZETEC Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG, Gosheim. Beim Projektpartner-Meeting trafen sich die Verantwortlichen, um die Weiterführung des Programms zu besprechen.

Im zweiten Halbjahr wird in Kooperation mit der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg wieder ein „Startertag“ für neue Azubis stattfinden. Die Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr dürfen sich auf eine Infofahrt zum Werkzeughersteller Horn in Tübingen freuen. Und für die Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr ist eine Informationsveranstaltung mit Betriebsbesichtigung beim Maschinenhersteller Index in Esslingen in Planung.