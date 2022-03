Aus Schwenninger Traditionsgaststätte Unger/Quarleiter wird Pizzeria Heuberg

Ende Dezember 2021 mussten sich die Gäste des Landgasthofs Unger-Quarleiter, dem früheren Cafe Unger, nach knapp 65 Jahren für immer von dem so beliebten Lokal mit Hotelbetrieb in Schwenningen verabschieden. Der damalige Inhaber, Norbert Quarleiter und dessen Frau, die Gründertochter Beate Unger-Quarleiter hatten schweren Herzens den Weg in den Ruhestand angetreten. Nun übernahmen neue Pächter den Betrieb.

Der neue Inhaber verpachtete das Lokal an Elena Maria Melis und Vito, die bisher bereits das Bistro Pizzeria Heuberg in der Hausertalstraße bewirtschafteten. Früher war ihre Pizzeria neben dem Tübinger Rathaus jahrzehntelang Treffpunkt von Generationen.

Dreimonatige Umbauphase

Mit dem Jahreswechsel begann die dreimonatige Umbauphase des Hotelrestaurants an der Werenwager Straße 2. Dieser Tage war Neueröffnung und die Spezialisten italienischer Küche sind in den neuen Gasträumen gerne als Gastgeber im Einsatz. Und selbstverständlich gibt es weiterhin das Abholangebot von Pizzen und anderen Leckereien.

„Wir werden unseren Gästen in wenigen Wochen eine ganz neue Speisekarte präsentieren, zu der neben der italienischen auch schwäbische Gerichte wie Zwiebelrostbraten, Schnitzelvariationen oder der beliebte Wurstsalat zählen werden“, verrät Küchenchef Vito.

Ab Mai wieder Hotelbetrieb

Der Hotelbetrieb soll im Mai wieder aufgenommen werden. Bisher zählten besonders Wandergruppen, Motorradfreunde sowie Kurzurlauber zu den Gästen auf dem Heuberg. Zuvor werden aber auch die Gästezimmer noch einer Renovierung unterzogen und auf Vordermann gebracht.

In den Sommermonaten eröffnen die neuen Wirtsleute wieder den so beliebten Biergarten vor und hinter dem Gasthaus. Viele Schwenninger und auswärtige Gäste atmeten jetzt schon voller Vorfreude auf, als sich die Information über die Zukunft der Gaststätte verbreitete. Eine gute örtliche Gastronomie stand seit Jahrzehnten bei zahlreichen Gelegenheiten verschiedenster Art immer im Blickpunkt. Es ist einfach ein Stück Lebensqualität, die man auf dem Heuberg nicht mehr missen möchte.