Aufträge bei Maschinenbauer Hermle brechen um fast die Hälfte ein

Bei der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG sind die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 deutlich zu spüren gewesen. Der Auftragseingang des Werkzeugmaschinenherstellers sank in den ersten sechs Monaten gemessen am Vergleichszeitraum des Vorjahres um 45,5 Prozent auf 119,4 Millionen Euro (Vorjahr 218,9 Millionen Euro). Aus dem Ausland erhielt das Unternehmen neue Bestellungen im Wert von 75,3 Millionen Euro (Vorjahr 129,7 Millionen Euro) und aus dem Inland von 44,1 Millionen Euro (Vorjahr 89,2 Millionen Euro). Am 30. Juni 2020 verfügte Hermle konzernweit über einen Auftragsbestand von 57,8 Millionen Euro nach 99,3 Millionen Euro am Jahresende 2019. Das berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom Montag.

Der Hermle-Konzernumsatz ging im ersten Halbjahr 2020 um 30,6 Prozent auf 160,9 Millionen Euro zurück (Vorjahr 231,7 Millionen Euro). Davon entfielen 98,0 Millionen Euro (Vorjahr 125,3 Millionen Euro) auf das Ausland und 62,9 Millionen Euro (Vorjahr 106,4 Millionen Euro) auf das Inland. Die Exportquote erhöhte sich von 54,1 Prozent auf 60,9 Prozent. Während des bisherigen Höhepunkts der Corona-Krise im April und Mai war neben dem Neumaschinen- auch das Service- und Ersatzteilgeschäft stark beeinträchtigt. In diesem Bereich verzeichnete der Technologieführer bei 5-Achs-Bearbeitungszentren gegen Ende des Berichtszeitraums in einigen Ländern eine allmähliche Erholung.

Durch das Konzept des atmenden Unternehmens kann Hermle weitreichende Kapazitätsanpassungen umsetzen und auf Auslastungsschwankungen bis zu einem gewissen Grad sehr flexibel reagieren. Daher war die Ertragslage im Berichtszeitraum von den coronabedingten Umsatzeinbußen zwar deutlich belastet, blieb aber weiterhin solide. Von Januar bis Juni 2020 belief sich das Betriebsergebnis im Konzern auf 29,8 Millionen Euro (Vorjahr 50,7 Millionen Euro) und das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf 29,9 Millionen Euro (Vorjahr 50,6 Millionen Euro). Daraus errechnet sich eine Bruttoumsatzmarge von 18,6 Prozent (Vorjahr 21,8 Prozent). Nach Steuern wurde ein Periodenüberschuss von 21,5 Millionen Euro ausgewiesen (Vorjahr 37,3 Millionen Euro).

Die Vermögens- und Finanzlage blieb im ersten Halbjahr ebenfalls solide: Per 30. Juni 2020 verfügte Hermle konzernweit über liquide Mittel in Höhe von 130,5 Millionen Euro (31.12.2019: 107,5 Millionen Euro) und eine Eigenkapitalquote von 75,8 Prozent (31.12.2019: 72,3 Prozent). Der operative Cashflow lag im ersten Halbjahr 2020 bei 26,6 Millionen Euro (Vorjahr 42,5 Millionen Euro).

Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte stiegen in der Berichtsperiode auf 9,2 Millionen Euro (Vorjahr 4,5 Millionen Euro). Sie betrafen vor allem zwei größere, bereits 2019 begonnene Bauprojekte in Zimmern und in Franklin/Wisconsin.

Am 30. Juni 2020 waren bei Hermle konzernweit 1304 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt nach 1319 am Jahresende 2019. Wegen der coronabedingt rückläufigen Nachfrage wurden wenn möglich frei werdende Stellen nicht neu besetzt und Gleitzeitkonten weitgehend abgebaut. Die Zahl der Auszubildenden nahm im Stichtagsvergleich von 79 auf 94 junge Menschen zu.

Seit Beginn des dritten Quartals scheint sich bei Hermle die Normalisierung des Service- und Ersatzteilgeschäfts zu verfestigen. Auch der Tiefpunkt der Nachfrage nach Neumaschinen könnte in manchen Branchen erreicht sein. Wegen des inzwischen deutlich reduzierten Auftragsbestands wurden im Sommer wie angekündigt längere Produktionspausen mit einer entsprechend höheren Ergebnisbelastung eingelegt. Da es nach wie vor unklar ist, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, welche Gegenmaßnahmen noch nötig werden und wie sich diese auswirken, bleibt es unsicher, ob sich die derzeit zu beobachtende Bodenbildung und teilweise leichte Belebung der Nachfrage verstetigt. Zudem dürfte die Entwicklung branchenabhängig sehr unterschiedlich verlaufen. Während sich Bereiche wie die Medizintechnik möglicherweise noch im laufenden Jahr erholen, wird die Krise bei anderen Abnehmern wie der Luftfahrtindustrie voraussichtlich deutlich länger anhalten, sodass die Auswirkungen bei Hermle auch noch 2021 zu spüren sein dürften, so die Mitteilung des Unternehmens weiter.

Für das Gesamtjahr 2020 geht Hermle weiterhin davon aus, dass der Konzernumsatz um rund 50 Prozent und das Betriebsergebnis hierzu überproportional abnehmen werden. Da die Entwicklung im ersten Halbjahr insgesamt etwas besser verlief als im April erwartet, scheint die Prognose aktuell gut abgesichert, wobei unverändert große Risiken, aber auch die Chance einer günstigeren Entwicklung bestehen. Unabhängig davon sieht sich Hermle gut gerüstet, um nach der Krise wieder voll durchzustarten. Die Basis dafür bilden neben der sehr soliden finanziellen Ausstattung und hohen Flexibilität die weitere Internationalisierung und die kontinuierliche Automatisierung und Digitalisierung des Angebots.