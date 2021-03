Aufmerksame Wanderer können zu Forschern werden

Das Naturschutzzentrum Obere Donau sammelt Daten über das Vorkommen von Reptilinen- und Amphibienarten im Naturpark Obere Donau und darüber hinaus. Spaziergänger, Wanderer und andere aufmerksame Naturfreunde können dabei helfen.

Im Sommer letzten Jahres hat das Naurschutzzentrum unter dem Motto „Die Region forscht“ dazu aufgerufen, Reptiliensichtungen aus der Region zu melden. 85 Reptiliensichtungen von 56 verschiedenen Meldern seien in der Folge eingegangen, teilt das Naturschutzzentrum Obere Donau mit. Die Meldungen stammen aus allen Ecken des Naturparks Ober Donau und sogar darüber hinaus. Sie reichen von Tuttlingen bis Munderkingen und Ostrach bis Jungingen.

Am häufigsten wurden Ringelnattern und Blindschleichen gemeldet, aber auch Kreuzottern, Schlingnattern und sogar Schildkröten (vermutlich ausgesetzt) wurden gemeldet. In diesem Jahr sollen die Daten weiter ergänzt werden. Das Naturschutzzentrum möchte auf diese Weise einen Überblick bekommen, wie häufig Reptilien im Naturpark Obere Donau vorkommen, und wo es Verbreitungsschwerpunkte einzelner Arten gibt.

Im vergangenen Jahr sind auch einige Meldungen zu verschiedenen Molcharten und Feuersalamandern eingegangen. Diese zählen nicht zu den wärmeliebenden Reptilien, sondern mit ihrer wasserdurchlässigen Haut zu den Amphibien, die zumindest einen Teil ihres Lebens in und an Gewässern verbringen.

Aber auch Amphibien sind aus Naturschutzsicht von besonderem Interesse. Ihre Zahl hat in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund schwindender Lebensräume und zunehmender Zerschneidung der Landschaft stark abgenommen. Es können dem Zentrum daher auch gerne Amphibiensichtungen gemeldet werden.

Zu den Amphibien gehören neben Molchen und Salamandern auch verschiedene Kröten-, Unken- und Froscharten. Besonders interessant seien Meldungen von Feuersalamandern. Deren Verbreitungsgrenze führt nämlich mitten durch den Naturpark Obere Donau, die Tiere fehlen in den östlichen Bereichen der Region. Außerdem sei die Art aktuell durch die Pilzkrankheit Bsal bedroht. Diese lässt sich durch punktförmige Hautläsionen am Tier erkennen und führt in kürzester Zeit zum Tod der Salamander.

Noch gibt es in Baden-Württemberg keinen nachgewiesenen Befall mit Bsal. Falls jemand tote Tiere findet, sollten sie auch dies melden, bittet das Naturschutzzentrum. „Wir geben die Informationen gegebenenfalls an entsprechende Fachinstitutionen weiter.“

Mit den steigenden Temperaturen werden Amphibien und Reptilien dieser Tage wieder aktiv und lassen sich bei Spaziergängen oder sogar im Garten entdecken. „Idealerweise“, so die Mitteilung des Naturschutzzentrum Obere Donau, „senden Sie uns bei Ihren Meldungen ein Foto und den genauen Fundort des Tieres. Falls Sie kein Foto machen konnten, aber das Tier trotzdem sicher erkannt haben, melden Sie uns auch dies gerne mit der Angabe des Fundortes.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Tiere und ihre Lebensräume nicht stören. Betreten Sie keine geschützten Biotope und bleiben Sie möglichst auf den Wegen.“