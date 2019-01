Auffahrunfall – 6000 Euro Schaden

In der Lange Straße in Deilingen, an der Einmündung Reuthof, ist am Donnerstagmorgen ein Opel Corsa auf einen 5er BMW aufgefahren.

Kurz nach 8 Uhr hielt der BMW-Fahrer vor der Einmündung verkehrsbedingt an, um anschließend nach links in die Straße Reuthof abzubiegen. Die Fahrerin des nachfolgenden Opel Kleinwagens bemerkte das zu spät und fuhr ihm ins Heck. Dabei entstand laut Polizeiangaben ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.