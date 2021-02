Auf Stockäcker können jetzt eine Reihe von Mehrfamilienhäuser entstehen

Für die Erstellung von Mehrfamilienwohnhäusern im Nutzungsbereich II des Wohnbaugebiets „Stockäcker“ sind bei der Gemeinde Wehingen verschiedene Kaufanfragen für Bauplätze eingegangen. Zur näheren Beurteilung der zukünftig vorgesehenen Bebauung wurden dem Gemeinderat entsprechende Vorplanungen / Entwurfsvorschläge von Bauträgern und privaten Investoren vorgelegt. Nach näherer Prüfung der Entwürfe beschloss der Gemeinderat die Veräußerung der nachstehenden Bauplatzflächen:

Verkauf der beiden Bauplatzgrundstücke Flurstück Nr. 5542 und Flurstück Nr. 5543 mit einer Gesamtgröße von 1070 Quadratmeter an einen Bauträger zur Erstellung eines Sechs-Familien-Wohnhauses für den Mietwohnungsbau.

Verkauf des Bauplatzgrundstücks Flurstück Nr. 5536 mit einer Größe von 539 Quadratmeter an einen Bauträger zur Erstellung eines Mehrfamilienhauses mit drei Wohneinheiten für den Mietwohnungsbau.

Und schließlich stimmte der Gemeinderat dem Verkauf der beiden Bauplatzgrundstücke Flurstück Nr. 5544 und Flurstück Nr. 5545 zu, mit einer Gesamtgröße von 1456 Quadratmetern für die Erstellung eines Mehrfamilienhauses mit neun Wohneinheiten und einer Tiefgarage.

Der Kaufpreis für diese Bauplatzflächen beträgt dabei 115 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche. Dazu kommt ein Betrag in Höhe von etwa 6000 Euro je Bauplatzgrundstück für die Verlegung von Kanal-, Wasser- und Abwasserleitung .

Im Hinblick auf eine vorliegende Anfrage eines Bauträgers bestand im Gremium einhellig die Auffassung, dass an der bereits in der öffentlichen Sitzung am 12. Dezember 2020 bestätigten Stellplatzregelung des Bebauungsplanes „Stockäcker“ auch weiterhin festgehalten werden soll. Gemäß dieser Regelung müssen grundsätzlich zwei Stellplätze pro Wohnung nachgewiesen werden.

Bürgermeister Reichegger informierte Gemeinderat und Zuhörer darüber, dass sich seit der letzten Gemeinderatssitzung im Januar fünf neue Interessenten für den Erwerb eines privaten Wohnbauplatzes im Nutzungsbereich I des Bebauungsplanes „Stockäcker“ beworben haben.

Von einem weiteren Interessenten, für den bereits eine Bauplatzfläche reserviert ist, wurde der Tausch mit einem wieder freigewordenen Bauplatzgrundstück beantragt.

Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Bauplätze an die jeweiligen Kaufinteressenten sowie dem Tausch der Bauplatzfläche entsprechend der vorgelegten Bewerberliste zu und beauftragte die Verwaltung damit, die entsprechenden Kaufverträge abzuschließen.