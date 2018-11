Auf den Spuren der Vorfahren

Der gebürtige Egesheimer Peter Sauter hat am Samstagabend im Egesheimer Dorfgemeinschaftshaus rund ein halbes Hundert Zuhörer mit seinem Vortrag über die Schicksale von rund zwanzig jungen Egesheimer Männern, die im Ersten Weltkrieg gefallen waren und deren Schicksal teilweise bis zum heutigen Tag nicht endgültig aufgeklärt wurde, in den Bann gezogen.

Der studierte Lehrer, der seine Heimat der Liebe wegen in die französische Schweiz verlagert hat, spürte bei seinem Vater Josef Sauter, der in der Schlacht von Verdun am 24.Oktober 1916 verwundet wurde, die Last des Erlebten und seine Weigerung darüber mit seinen Kindern zu sprechen. Diese Traumatisierung seines Vaters hat ihn beschäftigt und auch motiviert, mehr über das sinnlose Morden im Ersten Weltkrieg zu erfahren und sich um die Schicksale der dort Gefallenen in der Form zu kümmern, dass er wissen wollte, wo und wie seine Egesheimer Landsleute im Ersten Weltkrieg verletzt wurden beziehungsweise ihr Leben lassen mussten, und wo sie schließlich ihre letzte Ruhestätte finden konnten.

Freunde helfen bei der Recherche

Sich auf die Spur der Vorfahren zu begeben ist, so konnte man heraushören, kein einfaches Unterfangen, und nur durch eine große eigene Energieleistung und durch die Zusammenarbeit mit Freunden, die sich mit der gleichen Thematik beschäftigen, möglich. Mit Jürgen Reif, den er auf seinem mühsamen Rechercheweg kennengelernt hat, und durch Anfragen an den Bund deutscher Kriegsgräberfürsorge, aber vor allen Dingen durch zahlreiche Besuche der Soldatenfriedhöfe im Großraum um Verdun konnte Peter Sauter sich Puzzleteil für Puzzleteil zusammensetzen um am Ende schließlich verlässliche Aussagen über den Verbleib seiner Egesheimer Bürger machen zu können.

So erklärt sich auch das große Interesse an diesem Vortrag, denn einige Anwesenden konnten auf diese Weise mehr über ihre gefallenen Vorfahren erfahren und sind so auch motiviert, einmal nach Frankreich zu fahren, um ihre letzte Ruhestätten aufzusuchen und mit Blumen posthum ihrer zu gedenken. Genau das hat Peter Sauter getan und in mühevoller Kleinarbeit die Schicksale seiner Egesheimer Bürger versucht aufzuklären, was ihm größtenteils auch gelungen ist, wenngleich nicht alle Schicksale exakt verifiziert werden konnten.

Gleichwohl hat ihn aber diese Arbeit nicht ruhen lassen, denn er möchte mit seiner Arbeit die Sinnlosigkeit der einstigen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Franzosen darstellen und so den Nachkommen deutlich machen, wie wichtig ein Leben in friedlicher Nachbarschaft, auch im Hinblick auf ein geeintes Europa, heute mehr denn je ist.

Die Erinnerungskultur hat sich verändert

Jedes Grab, jede letzte Ruhestätte, die er in Frankreich fand, hat er mit einem Blumengruß versehen, hat Unterschiede zwischen französischen, englischen, amerikanischen und deutschen Friedhöfen registriert und dabei auch die anfänglich unterschiedlichen Bewertungen der Nachkriegsära erkannt, welche aber immer mehr abgebaut und in eine gemeinsame, gleichwertige Ehrung der Verstorbenen münden. Hier sickert, wie Sauter feststellte, eben die deutsch-französische Freundschaftspolitik durch, welche die Vergangenheit nicht vergessen machen, aber die eine friedliche Zukunft in Europa sichern will.

Um das besser zu verstehen, lieferte Sauter im zweiten Teil Bilder des grausamen Schlachtfeldes um Verdun und entlang der Somme und sensibilisierte die interessierten Zuhörer, zu denen auch Bürgermeister Hans Marquart gehörte, für diese schreckliche Vergangenheit. Marqart selbst und alle Zuhörer waren beeindruckt von der Vorstellung ihres ehemaligen Mitbürgers, der seinen Heimatdialekt in keiner Phase des Vortrages versteckte und sich so auch heute noch als einen der Ihren präsentierte.

Bürgermeister Hans Marquart verstand es, mit treffenden und nachdenklichen Worten Peter Sauter für diesen Vortrag zu danken und überreichte ihm als kleine Anerkennung einen Vesperkorb mit Egesheimer Produkten.