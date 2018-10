Auch in dieser Saison bleibt’s bunt

Trotz des fortdauernden sommerlichen Wetters ist das Interesse an gebrauchten Skiern sehr groß gewesen beim Ski-, Rad- und Sportbasar der Skizunft am Sonntag. Auch mit dem Verlauf des Schlachtfests zeigten sich die Verantwortlichen sehr zufrieden. Mattes pur präsentierte aktuelle Ski-, Sport und Freizeitkleidung.

Auch wenn in diesem Jahr von Verkäufern etwas weniger gebrauchte Ware in die Mehrzweckhalle angeliefert worden ist als in anderen Jahren, so hatte der Vorsitzende Uwe Mattes keinen Grund zu klagen. „Verkauft wurde so gut, wie in den letzten Jahren, am besten lief der Verkauf gebrauchter Skischuhe“, äußerte Mattes nach der Veranstaltung. Auch Skier, Skistöcke und Snowboard wechselten die Besitzer. Weniger gefragt waren Skikleidung und Fahrräder.

Auswärtige Besucher, die zum ersten Mal den Basar besuchten, zeigten sich erstaunt ob der günstigen Preise. So war beispielweise das Paar Kinderskier schon ab 7 bis 10 Euro zu haben. Wie von Mattes zu erfahren war, haben viele Skier schon mehrfach beim Basar ihren Besitzer gewechselt, denn oftmals wenn Eltern ein Paar gekauft haben, bieten sie die Bretter bereits im Folgejahr, wenn das Kind größer geworden ist, wieder zum Verkauf an.

Models aus de Skizunft präsentieren Modenschau

Auf die aktuellen Trends für die Skipiste und funktionale Sport- und Freizeitkleidung angesprochen äußert Uwe Mattes: „Es bleibt bunt“. Unter dem Namen Mattes pur verkauft der Vorsitzende in Böttingen Ski-, Sport-, Freizeit- und seit kurzem auch Arbeitskleidung. Zusammen mit Models aus der Skizunft und aus seinem Bekanntenkreis präsentierte er in einer Modenschau die aktuellen Trends.

In der Mittagszeit herrschte großes Interesse an den von der Skizunft angebotenen Schlachtplatten und deftigen Speisen. Der Verkauf von Kaffee und Kuchen am Nachmittag verlagerte sich, wie bereits in den letzten Jahren, mehr in die Zeit direkt nach dem Mittagessen, sodass die Helfer schon etwas früher Feierabend hatten als noch in früheren Jahren.