Auch Gemeinderat Böttingen tagt wieder öffentlich

Am Montag, 18. Mai, findet in Böttingen um 19 Uhr wieder eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. Aufgrund der Corona-Situation, und um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, wird diese im Mannschaftsraum des Feuerwehrmagazins in Böttingen durchgeführt. Hierzu sind alle Einwohner eingeladen.

Auf der Tagesordnung stehen die Vorstellung der neuen Gemeinde-Homepage inklusive eines Ratsinformationssystems; die Vergabe der Kanalinspektion 2020 und der Fußweg von der Panoramastraße in den Riedersteinweg sowie die Beteiligung an der Netze BW GmbH unter dem Titel „EnBW vernetzt“. Es wird einen Kurzbericht zur Corona-Situation in Böttingen geben. Außerdem werden die Gemeinderäte Bauanträge und „Verschiedenes“ zu beraten haben. Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.