Auch das Antonfest ist abgesagt

Die Vorbereitungen für das Antonfest sind nach Auftreten des Coronavirus gestoppt worden, so eine Pressemitteilung. Nachdem nicht absehbar sei, „wie sich die Infektion weiter entwickelt, haben wir uns nach Rücksprache mit dem Landratsamt entschlossen, die Veranstaltung am 13. Juni abzusagen“, so die Organisatoren in der Mitteilung.

„Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung, die wir aus Rücksicht auch auf die älteren Personen getroffen haben. Wir freuen uns schon heute auf das Treffen 2021 und bitten solange um Geduld.“

Am Namenstag des Heiligen Antonius, feiern normalerweise über zwei Dutzend Antons, Tonis, Dones und eine Handvoll Antonias, Antonies und Tonis ihr ganz spezielles Namensfest auf dem Lemberg.