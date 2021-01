Der Ravensburg Veitsburghang ist am Sonntag zur Abfahrt für Skifahrer geworden. Nach erneut starkem Schneefall in der Nacht von Samstag auf Sonntag lag offenbar ausreichend Schnee, um von der Veitsburg aus in Richtung Stadt zu wedeln.

Wenn niemand gefährdet werde, sei dagegen nichts einzuwenden, sagte ein Polizist dazu am Sonntag. Bauhofmitarbeiter schaufelten aber schon am Morgen die Treppen von der Stadt her frei, damit auch Fußgänger den Aussichtspunkt an der Veitsburg erreichen und die Aussicht auf die verschneite Stadt ...