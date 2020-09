„Solidarität gewinnt!“ – unter diesem Motto wehren sich IG Metall und Beschäftigte gegen Sparpläne und Stellenstreichungen. Trotz der leichten Besserung der Arbeitsmarktsituation sieht die IG Metall Albstadt laut einer Pressemitteilung „keine Entwarnung der angespannten Situation“. Immer noch versuchten einige Arbeitgeber, „längst geplante Sparprogramme durchzuziehen und begründen sie mit der Corona-Krise“.

„Das lassen wir nicht zu. Wir werden alles tun, um Beschäftigung zu sichern und den Menschen bei uns in der Region Perspektiven zu bieten. Die Arbeitgeber müssen sich auf einen heißen Herbst einstellen“, sagt Michael Föst, Geschäftsführer der IG Metall Albstadt.

Die ersten Erfolge der Kampagne „Solidarität gewinnt!“ seien sichtbar: Die zahlreichen Aktionen der Beschäftigten der vergangenen Wochen hätten in vielen Betrieben die Verhandlungsposition der IG Metall untermauert. Damit gehe die IG Metall gestärkt in die Tarifverhandlungen im Herbst. Denn: Corona habe ein Brennglas auf einige Unternehmen in der Region gelegt: „Es wird deutlich, dass die Unternehmen, gerade in der Automobilindustrie, die Transformation vorantreiben müssen“, sagt Michael Föst. Entscheidend für ihn sei, „dass kein Wettbewerb nach unten entlang von sozialen Standards und Arbeitsbedingungen entsteht“ und mit den Vereinbarungen eine nachhaltige Strategie für eine elektrifizierte Zukunft festgeschrieben werde: „Wir rechnen damit, dass im Zuge der Transformation einige Arbeitsplätze technologisch bedingt wegfallen werden. Umso mehr kommt es darauf an, heutige Beschäftigte für die Aufgaben von morgen zu qualifizieren und Sicherheit im Wandel anzubieten“, fordert der Gewerkschafter.

Bei der Bewältigung der Krise sei neben der IG Metall und den Arbeitgebern auch die Politik gefordert. Vor allem beim Thema Kurzarbeitergeld. „Die Regelungen beim Kurzarbeitergeld haben sich bewährt. Sowohl die Erleichterungen beim Zugang zum Kurzarbeitergeld wie auch die erhöhten Zahlungen bei längerem Bezug sollten aufrecht erhalten bleiben. Denn nicht nur die Unternehmen, auch die Beschäftigten müssen sich Kurzarbeit leisten können“, fordert Föst.

Das Kurzarbeitergeld sowie die tarifliche Aufstockung hätten erheblich dazu beigetragen, dass die Unternehmen Beschäftigte als Fachkräfte halten konnten – „zum beiderseitigen Nutzen“, so der Gewerkschafter weiter. Er begrüße den Vorstoß der Bundesregierung, dass Kurzarbeitergeld zu verlängern.

Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung hatte sich am 25. August darauf verständigt, die Regelungen zur Kurzarbeit zu verlängern und weiterzuentwickeln. Die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld soll auf bis zu 24 Monate verlängert werden; diese Regelung gilt bis zum 31. Dezember 2021. Auch die erhöhten Sätze des Kurzarbeitergelds gelten bis Ende 2021 weiter. Gleiches gilt laut Mitteilung für die steuerlichen Erleichterungen für die Arbeitgeber-Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld. Die komplette Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge bleibe zunächst erhalten. Ab Juli 2021 sei das allerdings an die Verpflichtung gebunden, die Beschäftigten zu qualifizieren.

Das entspreche weitgehend den Forderungen, die die IG Metall in den vergangenen Wochen in die politische Debatte eingebracht hatte. Mehr als 52 000 Metaller hatten laut Mitteilung mit ihrer Unterstützung einer Online-Petition (https://bit.ly/2EX9FWo) dazu beigetragen. In den kommenden Wochen wolle die IG Metall sicherstellen, dass die Beschlüsse des Koalitionsausschusses nicht verwässert werden – Bundestag und Bundesrat werden über einen entsprechenden Gesetzesentwurf beraten. „Unser Ziel ist klar: ein besseres und gerechteres Kurzarbeitergeld, dass Einkommen, Beschäftigung und Perspektiven sichert.“