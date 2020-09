Arbeiter stürzt Treppe hinunter

Mit schweren Verletzungen, die er sich auf einer Baustelle in der Maybachstraße in Rosenfeld im Zollernalbkreis zugezogen hat, ist ein Bauarbeiter am Dienstagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber eine Klinik geflogen worden. Der 50-Jährige war aus noch ungeklärter Ursache gegen 14.15 Uhr bei Bohrarbeiten in einem Treppenhaus mehrere Meter den Treppenabgang hinuntergestürzt. Beim Aufprall auf den Betonboden erlitt der Mann schwere Verletzungen, die von einem Notarzt erstversorgt werden mussten. Der Polizeiposten Rosenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.