Mit einem Rettungshubschrauber musste am Montagnachmittag ein schwer verletzter Mann nach einem Arbeitsunfall am Plettenberg in eine Klinik geflogen werden. Der 19-Jährige war laut Polizeibericht um 15.30 Uhr mit dem Anbringen von Abdeckungen auf dem Dach der Bergstation der dortigen Seilbahn beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache trat der Arbeiter auf eine Lichtplatte, die unter seinem Gewicht nachgab. Der 19-Jährige stürzte daraufhin etwas mehr als neun Meter in die Tiefe. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus geflogen. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen.