Arbeiten für Baugebiet in Deilingen starten

Die Firma Friedrich Stingel hat mit der Erschließung der 22 Baugrundstücke im Wohnbaugebiet „An der Steig I“ in Deilingen begonnen. Laut Pressemitteilung werden zunächst die Kanalbauarbeiten zur Entwässerung des Baugebiets über den Schmutzwasserkanal in der Straße An der Steig ausgeführt. Im Anschluss folge die Verlegung der weiteren Versorgungsleitungen sowie der Straßenbau. „Um das Regenwasser im Gebiet aufzufangen und dosiert dem Mittelbach zuzuleiten“, werde ein Retentionsbecken mit einem Volumen von 2000 Kubikmetern gebaut. Mit einer Bauzeit bis Dezember werde gerechnet. Das Gebiet habe eine Fläche von 2,2 Hektar. Der gesamte Investitionsaufwand zur Planung und Erschließung der Fläche betrage 1,8 Millionen Euro.