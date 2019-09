Aquaplaning-Unfall auf dem Nürburgring wirft EPS-Rennsport-Team zurück

Der sechste Lauf der VLN Langstreckenmeisterschaft hat für das EPS-Rennsport-Team aus Bubsheim ganz unter dem Motto „Ankommen und das Potenzial zeigen“ gestanden

Das Team rund um Teamchef Patrick Steuer hatte die vergangenen Wochen jede zur Verfügung stehende Minute genutzt um den BMW E90 zu revidieren. Bereits beim fünften Lauf der VLN Langstreckenmeisterschaft an der Nordschleife des Nürburgrings erlitt das Team einen herben Rückschlag. Kapitaler Motorschaden lautete die Nachricht unmittelbar nach dem Start, was das Aus für das Rennen bedeutete.

„Trainingsergebnisse und die Qualifizierung für das Rennen stimmten die Fahrer sowie die Mechaniker positiv. Sechs Stunden Renndistanz, das Rennfahrzeug voll besetzt mit vier externen Fahrern und dann das. Eine Rauchwolke und wenig später ist das Rennen gelaufen“, erklärte Steuer ungläubig.

Drei Wochen und unzählige arbeitsreiche Stunden später, war ein neuer Motor in den BMW E90 eingebaut und das Team begann aufwändige Einstellfahrten, um das Optimum aus dem Fahrzeug zu holen. Kleinere Optimierungen stimmt das EPS-Rennsport-Team positiv für das bevorstehende Rennwochenende in der Eifel. Beim Freitagstraining auf der Nürburgring Nordschleife zeigte sich die Grüne Hölle von ihrer Sonnenseite. Fahrer und Fahrzeug drehten Runde um Runde über die Nordschleife.

Zwölf Stunden später sah das Wetter zum Renntag ganz anders aus. Regen und Nebel verlangten ganz andere Anforderungen an Teamtaktik, Fahrzeug und Fahrer.

Im morgendlichen Qualifying startete das EPS-Rennsport-Team mit dem Plan, das Fahrzeug unter die ersten 20 der Klasse zu stellen, was auch gelang: Platz 18. Doch dann der erste Rückschlag: Strafversetzung der Rennleitung auf den letzten Platz. Der Vorwurf war eine Geschwindigkeitsmissachtung während einer Gelbphase. Steuer erklärte enttäuscht: „Unsere Fahrer haben alles getan, was verlangt wurde. Es gibt drei GPS-Signale in unserem Fahrzeug und eins alleine nur für die Rennleitung. Daher ist es mir unvorstellbar, wie man auf eine so absurde Unterstellung kommen kann, die nicht mal richtig bewiesen werden konnte. Wir konnten es beweisen und wurden trotzdem bestraft. Für was haben wir so eine Technik dann an Bord?“

Der diesjährige Stammfahrer Uwe Mallwitz startete in die vier Stunden Renndistanz und kämpfte sich bereits in den ersten Runden wieder nach vorn. „Der Regen und die Gischt verlangen höchste Konzentration von uns als Fahrer, aber das Auto funktioniert und bringt die Leistung, um Zweikämpfe für sich entscheiden zu können“, erklärte Mallwitz nach seinen Rennrunden. Nach Mallwitz stieg Henning Deuster (DE-Koblenz) ins Rennfahrzeug.

Da die Strecke abtrocknete, wechselte das Team im geplanten Stopp spontan auf Slick-Reifen, um bessere Zeiten fahren zu können. Deuster zog seinen Stint ohne größere Vorkommnisse durch, bis im Verlaufe des Rennens der Regen an einzelnen Streckenteilen wieder einsetzte. Das Team änderte die Taktik, ließ das Fahrzeug zum richtigen Zeitpunkt wieder in die Box fahren, sodass wieder mit einem letzten geplanten Stopp auf Regenreifen theoretisch die Distanz voll zu Ende gefahren werden konnte. Für den letzten Stint übernahm Christian Rosen (DE-Berlin) das Steuer.

Die Wetterverhältnisse blieben den Rest des Rennens über schwierig. Starker Regen, Nebel und Aquaplaning erschwerten das Renngeschehen. Alle Fahrer hatten mit den letzten Runden und den Verhältnissen zu kämpfen. In der letzten Rennrunde erreichte die Boxengasse per Funkspruch die schwere Nachricht von Schlussfahrer Rosen: „Einschlag im Streckenabschnitt Fuchsröhre“. Fassungslosigkeit machte sich im Team breit, bange Minuten der Ungewissheit verstrichen.

„Ich war froh, als ich Christian im Fahrzeug erreicht habe und er mitteilte, dass es ihm soweit gut gehe und ihm nichts passiert sei. Es waren schwierige Rennverhältnisse und irgendwann lässt die Konzentration nach. Der Streckenabschnitt Fuchsröhre ist eine der schnellsten Passagen, da können wir froh sein, dass Christian durch den Regen nicht Top Speed gefahren ist, aber es war dennoch ein heftiger Abflug mit über 190 Stundenkilometern“, sagte Steuer. Bitteres Ende nach vier Stunden Renndistanz.