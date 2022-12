Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 8. Dezember fand in der Christi- Himmelfahrtskirche in Deilingen die Adventsfeier der Grundschule statt. Nach einigen gemeinsam gesungenen Weihnachtslieder, zogen die Grundschulkinder mit Lichtertüten feierlich in die Kirche ein.

Rektorin Astrid Lessing begrüßte alle Kinder, Eltern und Gäste der Adventsfeier und kündigte die neu gebildete Bläserklasse der Grundschule an. Die Kinder gaben, unter der bewährten Leitung von Hans Nikol, ein erstes Weihnachtslied zum Besten, was für die Kürze der Probenzeit schon erstaunlich gut klappte! Man sah den Kindern an, wie stolz sie waren und mit welchem Eifer alle mit dabei sind. Dann hieß es: Applaus für den Nikolaus.

In diesem Minimusical wurde die Geschichte der wundersamen Kornvermehrung in Myra erzählt. Damals herrschte eine große Hungersnot. So baten die Kinder im Chor: „Lieber guter Nikolaus, hilf uns in der Not“. Da sorgte Nikolaus dafür, dass das Korn auf den Schiffen für den Kaiser nicht weniger wurde und dass am Ende alle satt wurden.

Das helfende Wesen des Heiligen Nikolaus stand im Mittelpunkt des Singspiels, die Viertklässler spielten die Geschichte. Dazu sang der Zipfelmützen-Chor der Grundschulkinder fetzige Liedern und Rhythmen. Am Ende ertönte dann schwungvoll: „Applaus für den Nikolaus“

Da trat dann tatsächlich der Nikolaus persönlich in Erscheinung, um den Kindern ein wenig auf den Zahn zu fühlen aber ihnen auch Mut zu machen. Natürlich hatte er auch für jedes Kind ein Geschenk dabei.

Nach dem Motto eines der Lied: „Wenn einer Gutes tut, tut das uns allen gut“ folgte eine kleine Bewirtung mit Punsch und Gebäck auf Spendenbasis. Der Erlös von 400 Euro geht an den „Ukraine Kinderhilfsfond“ des Landkreises Tuttlingen.