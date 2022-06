Antonius Fest bei der Skihütte Gosheim

Nach zweijähriger Pause findet wieder das Antonsfest am Montag, 13. Juni, bei der Skihütte Gosheim an der Gemeindestraße von Gosheim nach Böttingen statt. Die „ Antons“ laden alle Namenskolleginnen und Kollegen – Anton, Antonius, Antonia, Antonie, Antoinette - aus der Umgebung ein, den Namenstag am kommenden gemeinsam zu feiern. Pfarrer Edwin Stier aus Kreuzlingen wird eine Segensfeier und Meditation zu Ehren des heiligen Antonius von Padua halten. Beginn um 14 Uhr bei der Skihütte Gosheim.