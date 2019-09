Anton Mattes spielt seit 15 Jahren zum Geburtstag auf

Anton Mattes liebt seine diatonische Handorgel. Und der 81-Jährige liebt es, mit seiner Handharmonika anderen eine Freude zu bereiten. In St. Ulrich in Wehingen gehört er seit der Eröffnung des Altenzentrums vor 15 Jahren zum festen Stamm ehrenamtlicher Helfer.

St. Ulrich ist eine Einrichtung der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn. Immer am letzten Mittwoch jedes Monats gibt Mattes, der selber in Böttingen wohnt, den Bewohnern ein besonderes Geburtstagsständchen. Nach dem Geburtstagslied für alle, die in den vorhergehenden Wochen ihr Wiegenfest gefeiert haben, erfreut der „Anton vom Heuberg“, wie er sich selber scherzhaft nennt, sein Publikum mit Volksliedern und Schlagern wie der „Schwarzwaldmarie“ oder dem „Heubergerwind“.

Die Musik halte ihn jung, erzählt Mattes gern, weshalb der musikalische Autodidakt immer noch gerne bei Familienfeiern auftritt. Das größte Vergnügen empfindet er aber, wenn seine Zuhörer begeistert mitklatschen und singen. Denn „Freude, die wir leben, kehrt in unser eigenes Herz zurück“, lautet seine Überzeugung.