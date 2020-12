Anmeldungen für Gottesdienste

In der Seelsorgeeinheit (SE) Oberer Heuberg liegen bis 18. Dezember die Anmeldelisten für die Weihnachtsgottesdienste in den Gemeinden der SE (Böttingen, Bubsheim, Egesheim, Königsheim, Mahlstetten und Reichenbach) in den jeweiligen Pfarrkirchen aus. Wer einen Gottesdienst besuchen möchte, muss sich direkt vor Ort in die jeweilige Liste eintragen.

Telefonisch ist eine Anmeldung am Dienstag, 22. Dezember, von 14 bis 16 Uhr unter 07429/ 23 85 möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt sind auch Anmeldungen per E-Mail unter KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de möglich. Benötigt werden Name, Adresse, Wohnort und Telefonnummer bzw. E-Mailadresse sowie die Anzahl der teilnehmenden Personen aus dem jeweiligen Haushalt. Für jeden Gottesdienst wird ein Sitzplan unter Berücksichtigung der Abstandsregeln erstellt. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze zur Verfügung stehen, erhalten diejenigen, die nicht zum Gottesdienst kommen können, bis 23. Dezember eine entsprechende Nachricht. Alle Gottesdienstbesucher werden gebeten, rechtzeitig zum Weihnachtsgottesdienst zu kommen und sich an die Ordner zu wenden, die dann den entsprechenden Platz zuweisen.