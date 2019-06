Die Mechatroniker-Klasse des dritten Lehrjahrs der Erwin-Teufel-Berufsschule in Spaichingen haben mit insgesamt 48 Schülern vom 27. bis 31. Mai wieder ein jährliches Highlight erlebt, bei dem sie bei der Firma SHL AG in Böttingen im firmeneigenen Technologiezentrum die Grundlagen im Umgang mit modernen Industrierobotern in Theorie und Praxis geschult wurden.

Seit mehr als 15 Jahren kooperieren der Automatisierungsspezialist aus Böttingen und die Erwin-Teufel-Berufsschule im nahegelegenen Spaichingen erfolgreich zusammen.

Deshalb ist die einmal im Jahr durchgeführte Schulung für die Schüler und für SHL immer wieder eine besondere Veranstaltung, auf die sich beide Seiten freuen, heißt es in der Pressemitteilung der SHL AG. Ziel sei es, dass die angehenden Mechatronikern an jeweils zwei Tagen Einblick in die Robotertechnik einschließlich erster Programmierungsschritte bekommen.

Das SHL Schulungszentrum ist mit mordernem Equipment ausgestattet und bietet den Berufsschülern eine außergewöhnliche Art von Unterricht, in dem sie live eigene Erfahrungen mit Robotern und somit auch mit dem Thema Industrie 4.0 sammeln konnten.

SHL-Trainer Bernhard Rombey hat die Betreuung der Berufsschüler übernommen und freute sich rückblickend über deren reges Interesse und Beteiligung.

Für SHL-Vorstand Gerd Lehr sei die Aktion in mehrfacher Hinsicht sinnvoll, wir er in der Mitteilung zitiert: „Alle Seiten profitieren davon. Die Schüler werden von erfahrenem Personal an modernen Industrierobotern geschult: Dies ist nicht nur eine aktive Maßnahme gegen den Fachkräftemangel, sondern auch für die Schüler lehrreich und spannend.“

Deshalb freue sich die SHL AG schon auf das kommende Jahr, in dem sie wieder neue Berufsschüler in die Welt von Roboter einführen darf.