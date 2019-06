Andreas Schippert erzielt Wehinger 3:2-Siegtreffer

Der TV Wehingen kann die neue Saison für die Fußball-Kreisliga A 2 planen: Am Samstagnachmittag schaffte der Drittletzte der A 2 in der Relegation einen 3:2 (2:2)-Sieg über den Qualifikanten aus der B 2, den SV Schörzingen. Der unterlegene SV Schörzingen profitiert vom Landesliga-Aufstieg des SV Seedorf und spielt in der nächsten Saison ebenfalls in der Kreisliga A 2. Zum Relegationsspiel auf dem Bubsheimer Kirchberg waren rund 400 Zuschauer gekommen.

Der TV Wehingen begann die Partie mit viel Druck und Elan. Schon nach zwei Spielminuten tat sich für den A 2-Vertreter bei einem Freistoß aus 20 Metern die erste Chance auf. Der Wehinger Torjäger Claudio Brescia war von Anfang an, und blieb es bis zum Schlusspfiff, ein Unruheherd. Er startete nach 20 Minuten ein Solo aus der eigenen Hälfte heraus und schloss den Angriff mit dem 1:0 ab. Der gleiche Spieler hatte fünf Minuten später das 2:0 auf dem Fuß. Im Gegenzug hätte der Ausgleich nach einem Eckball fallen können. Der gelang nach 35 Minuten nach einem gekonnten Angriff von der linken Seite Fabian Bayer.

Pech hatten vier Minuten später die Wehinger, als sie bei einem Gewühl im Schörzinger Strafraum nur die Latte trafen. Besser machten es die TVW-Kicker, als sie in einer unübersichtlichen Situation im Schörzinger Strafraum den Ball doch noch über die Linie drücken konnten. Doch die Führung hielt kaum eine Minute. Fast im Gegenzug kam Schörzingen nach einem Zusammenspiel auf der linken Seite durch Andreas Sauter zum Ausgleich. Und noch vor dem Pausenpfiff zeichnete sich Schörzingens Keeper Kevin Schmidberger aus, der mit einem tollen Reflex die erneute TVW-Führung durch Brescia verhinderte.

Nach einer starken Stunde Spielzeit leistete sich der Wehinger Torwart Lukas Vogel seinem Team einen Bärendienst, als er eine Tätlichkeit beging und zurecht vom Platz musste. Nun verstärkte der SV Schörzingen den Druck auf das Wehinger Tor. Es brannte einige Male lichterloh vor dem Wehinger Gehäuse, das nun vom 42-jährigen Matthias Heyer gehütet wurde. In der 78. Minute war es der eingewechselte Spielertrainer Andreas Schippert, der mit einem Freistoß aus 23 Metern den Schörzinger Torwart überraschte und zum 3:2 erfolgreich war. Nochmals gab es eine Aufregung, als sich ein Schörzinger Akteur auf der rechten Seite eine Tätlichkeit leistete, die aber vom Schiedsrichter und Assistenten unbemerkt und damit ungeahndet blieb. Am Ende änderte auch die fünfminütige Nachspielzeit am Sieg des TV Wehingen nichts mehr.

Teams und Tore

TV Wehingen: Lukas Vogel, Silas Häring, David Gimpl (ab 53. Minute Denis Pilz), Christian Behr, Wladimir Kaiser (68. Mathias Heyer), Gabriel Moosbrucker, Robin Neumann (89. Tom Hussal), David Hussal (63. Andreas Schippert), Manuel Peuse, Marcel Albrecht, Claudio Brescia. - SV Schörzingen: Kevin Schmidberger, Dennis Fleig, Ricardo Fromm, Fabian Bayer, Nico Banholzer, Timo Kohler (82. Stefan Ordowski), Simon Henle, Alexander Saar, Marco Seifriz (62. Ralf Widmer), Andreas Sauer, Nico Hermann (46. Simon Bayer). - Schiedsrichter: Michael Haas (Balingen). - Zuschauer: 400. - Tore: 1:0 (20. Minute) Claudio Brescia, 1:1 (35.) Fabian Bayer, 2:1 (43.) Robin Neumann, 2:2 (44.) Andreas Sauter. 3:2 (78.) Andreas Schippert. - Rote Karte: Vogel (63. TV Wehingen/Tätlichkeit). - Gelbe Karten: 1/1.