Amann wird Pfarrer in Westerstetten-Lonsee

Pfarrer Johannes Amann ist von Bischof Gebhard Fürst zum Pfarrer der Seelsorgeeinheit Westerstetten-Lonsee im Dekanat Ulm-Ehingen ernannt worden. Wie seit einiger Zeit bekannt ist, wird Pfarrer Amann Ende Juli die Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg verlassen.

In seiner neuen Seelsorgeeinheit wird Pfarrer Amann sich um die beiden Kirchengemeinden St. Martinus in Westerstetten und Maria Königin in Lonsee mit insgesamt zwölf dazugehörenden Ortschaften kümmern, die stark evangelisch geprägt sind. Nach viermaliger Ausschreibung werden die dortigen Katholiken nun wieder einen eigenen Pfarrer haben. Damit schließt sich für Johannes Amann gewissermaßen ein Kreis, denn einst war in Ulm, in der Gemeinde St. Georg, auch seine erste Vikarstelle.

Ein Termin für die Investitur steht noch nicht fest, wird aber vermutlich in den Spätherbst fallen. Als Termin für den Abschied aus der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg ist bisher der 26. Juli vorgesehen.