Am Gymnasium Gosheim-Wehingen haben drei neue Referendarinnen begonnen

Während des Lockdowns sind auch die Schulen geschlossen. Diese Situation ist besonders auch für die neuen Referendarinnen und Referendare schwierig. Zu diesen gehören Jule Delhey, Tamara Stocker und Marie Zeller. Die drei haben gerade ihr Referendariat am Gymnasium Gosheim-Wehingen (GGW) begonnen.

Jule Delhey, 25 Jahre alt, unterrichtet Englisch und Deutsch. Studiert hat sie in Tübingen, wo sie auch wohnt. Ihre Entscheidung, Englisch zu studieren, fiel schon in ihrer Schulzeit: nach einem Auslandsjahr an einer amerikanischen High School in Georgia. Bis heute pflegt sie den Kontakt mit ihrer Gastfamilie. Letztes Jahr konnte sie ganz knapp vor Pandemie-Beginn zur Hochzeit ihrer Gastschwester noch einmal in die USA reisen. Für das zweite Studienfach Deutsch entschied sich Delhey, da sie schon immer gerne gelesen und auch selbst Geschichten geschrieben hat. Weitere Hobbys von ihr sind Tennisspielen, Kochen und Reisen. Während der Pandemie muss sie auf das letztgenannte Hobby natürlich verzichten. Nun steht auch das Referendariat im Zeichen des Coronavirus. Von den Kolleginnen und Kollegen, die sie in den Online-Unterricht „mitnehmen“, fühlt sich Jule Delhey aber gut eingebunden: „An dieser Stelle geht ein großer Dank an das Kollegium des GGW.“

Tamara Stocker, (Foto oben rechts: GGW), 30 Jahre alt, unterrichtet Spanisch und Sport. Studiert hat sie aber noch mehr, nämlich Sportwissenschaft und Sporttherapie. Beim Leichtathletik-Training mit Jugendlichen bemerkte sie, dass ihr die Zusammenarbeit mit diesen viel Freude machte. So entstand ihr Wunsch, Lehrerin zu werden. Das Interesse an Spanisch kam durch den Spanisch-Unterricht in der Schule hinzu, wo sie auch die lateinamerikanische Kultur kennen lernte. Tamara Stocker kommt aus Rietheim-Weilheim. Ihr zweites Hobby neben dem Sport ist das Reisen. Einen Teil ihrer Ausbildung leistete sie in Spanien und in Costa Rica ab. Jetzt während ihres Referendariats vermisst auch sie die persönlichen Kontakte mit den Schülerinnen und Schülern.

Wie ihre beiden Kolleginnen kann auch Marie Zeller, 25 Jahre, zurzeit nur online unterrichten. Ihre Unterrichtsfächer sind Englisch und Geographie. Studiert hat sie in Heidelberg. In ihrer Freizeit geht sie gerne joggen und schwimmen. Mit ihren beiden neuen Kolleginnen verbindet sie die Freude am Reisen. Pandemiebedingt muss sie zurzeit allerdings zuhause in Dunningen bleiben. „Ich finde es sehr schade“, sagt sie, „dass durch Corona so viel zwischenmenschlicher Kontakt, gerade an der neuen Schule und mit allen neuen Kollegen, verloren geht.“ Durch den Online-Unterricht sehe sie den Einstieg ins Unterrichten als große Herausforderung. „Trotzdem freue ich mich sehr auf meine Zeit hier!“