Alwin Voß rückt in den Wehinger Gemeinderat

In der jüngsten Wehinger Gemeinderatssitzung am Montagabend ist Alwin Voß als nachrückender Gemeinderat von Bürgermeister Gerhard Reichegger in sein Amt verpflichtet worden. Im Mittelpunkt stand die Vorberatung des Haushaltes, der erstmals nach dem Doppikverfahren von Verbandskämmerer Armin Sauter aufgestellt und in der Sitzung übersichtsmäßig analysiert wurde.

Diese neue Art der Finanzaufstellung löst das kameralistische System ab, das von einer Trennung des Haushalts in einen Verwaltungs- und Vermögensbereich ausging, und jetzt in einen Ergebnishaushalt, dargestellt in Produktbereichen und Produktgruppen, mündet.

Das abgelaufene Haushaltsjahr wird nicht zuletzt wegen der positiven Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 4 Millionen Euro und nicht benötigter Mittel positiv abgeschlossen werden können, was eine Rücklagenzuführung von 1,1 Millionen möglich mache, so Sauter. Damit hat die Gemeinde ein ordentliches finanzielles Polster, so dass Investitionen in Höhe von rund 8,1 Millionen Euro ge-stemmt werden können, die final einen Finanzierungsmittelbedarf von 3 422 200 Euro erforderlich machen.

Man könne, so Bürgermeister Gerhard Reichegger in eine finanziell positive Zukunft blicken und vielleicht sogar ab dem Haushaltsjahr 20/21 mit einer Schuldenfreiheit liebäugeln. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Gewerbesteuer weiterhin so üppig sprudelt. Am Ende dieses Jahres wird sich der Schuldenstand der Gemeinde auf 1 526 000 Euro und damit auf 420 Euro pro Einwohner reduzieren.

Trotz eines kleinen Überschusses im Bereich der Wasserversorgung in Höhe von 25 220 Euro beschloss der Gemeinderat die aktuellen Gebühren weiter zu behalten.

Dem Antrag der Firma Lidl auf Anbringung eines Hinweisschildes stimmte der Gemeinderat zu. Ebenso fand die Betriebs- und Investitionskostenabrechnung für die katholischen Kindergärten St. Ulrich und Christkönig die Zustimmung des Gemeinderates.

Landessanierungsprogramm in Anspruch genommen

Erstmals wurde auch einem Antrag eines Bauherrn auf den Abschluss einer Modernisierungsvereinbarung im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte“ entsprochen. Bei förderfähigen Kosten in Höhe von 185 000 Euro gewährt die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent. Grünes Licht gab der Gemeinderat auch dem TV Wehingen für den Bau eines neuen Sportheimes und dem Bau eines Vierfamilienhauses in der Bogenstraße durch eine Immobiliengesellschaft.