Alumni informieren die Kursstufen am Gymnasium Gosheim-Wehingen

Über 20 Ehemalige des Gymnasiums Gosheim Wehingen (GGW) und knapp 100 Schülerinnen und Schüler der Kursstufen 1 und 2 sind zwischen Stellwänden und Infotischen vertieft in angeregte Gespräche: Unmittelbar nach dem Tag der offenen Tür fand auch dieses Jahr wieder das Alumni-Forum am GGW statt.

Zum 4. Mal berichteten Alumni, also Schülerinnen und Schüler der früheren Abiturjahrgänge, von ihren Erfahrungen. In Vorträgen und Präsentationen von je 20 Minuten konnte man erste Eindrücke zu verschiedenen Studiengängen erhalten: vom dualen Studium der Elektrotechnik über Cyber-Security, Psychologie, Lehramtsstudiengänge, Architektur, Fashion-Business bis hin zur Zahnmedizin. Parallel dazu standen die Alumni an ihren Infotischen gerne Rede und Antwort. Ehemalige berichteten hier auch aus ihrem FSJ-Jahr oder von ihren Auslandsaufenthalten z.B. in Kanada, Südamerika, Australien oder Indonesien.

Zum ersten Mal war dieses Jahr auch das Netzwerk International für den Landkreis Tuttlingen vertreten: Frau Haug informierte über verschiedene Möglichkeiten des Auslandsaufenthalts sei es Work&Travel, Au Pair oder Freiwilligendienste. Auf besondere Resonanz stieß auch dieses Mal wieder eine Talk-Runde, in der ca. 15 Alumni miteinander und mit der Kursstufe ins Gespräch kamen, was rund um’s Abi und die Zeit danach gut zu wissen ist.