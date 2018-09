Altheim wechselt vor dem Spiel den Trainer

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Rudi Soukup hat der FV Altheim mit 0:1 in Dotternhausen verloren. Die Mannschaft, die auf der Alb von Co-Trainer Martin Schrode geleitet wurde, musste das entscheidende Tor vor 250 Zuschauern drei Minuten nach der Pause hinnehmen.

Die erste Nachricht schlägt schon am Sonntagmorgen wie eine „Bombe“ in Altheim ein. Der Mannschaftsrat des Tabellen-13. spricht sich für eine Trennung von Trainer Rudi Soukup aus. Das lässt der FV Altheim vor der Partie wissen. Martin Schrode fungiert - zumindest am Sonntag auf der Alb - als Interims- und Spielertrainer.

Die Altheimer kehren zur Grundformation des vergangenen Jahres zurück, ins 4-4-2. Und die erste Szene gehört dem FVA: Florian Geiselhart setzt zum Kopfball an, doch der Ball geht drüber (4.). Dann probiert es die Heimmannschaft. Langer Ball in Spitze, doch Bastian Fisel klärt - auf Kosten einer Ecke (10.). Dotternhausen probiert es immer wieder mit langen Bällen, mit denen der FV Altheim so seine Probleme hat. Die nächste Chance gehört aber den Altheimern. Nach einem Ballgewinn kommt der Ball zu Spies, doch der schließt genau in die Arme des Dotternhausener Torhüters ab (29.). Altheim kriegt nun besseren Zugriff aufs Spiel. Florian Geiselhart gewinnt den Ball an der eigenen Eckfahne, der Ball kommt schnell nach vorne, doch Timo Reck vertändelt das Leder (38.). In den letzten fünf Minuten haben Spies und Gaupp noch gute Möglichkeiten, doch Baasner im bleibt Sieger.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Schock für den FV Altheim. Bereits nach drei Minuten trifft Martin Seifriz (27) nach einem Fehler von Altheims Schlussmann Fisel zur Führung für den Gastgeber (48.). Verdienter Lohn dafür, dass Dotternhausen von Beginn an besser ins Spiel kommt und Druck macht. Der FV Altheim wacht nur langsam auf, leistet sich viele Fehlpässe während des gesamten Spiels und kommt in Abschnitt zwei zur ersten Chance durch Florian Geiselhart, der alleine vor Torhüter Baasner scheitert (51.). Nach einer Stunde tritt Martin Schrode einen Freistoß Richtung Dotternhausener Tor, Geiselhart nimmt den Ball direkt, doch ein SVD-Abwehrspieler steht vor der Linie im Weg (60.). Dann rettet Fisel zweimal gegen Dotternhausener, die sich nun aufs Kontern verlegen (67./77.), auf der Gegenseite darf Geiselhart nochmals ran, wieder wird er vom Dotternhausener Schlussmann ausgebremst (69.), genauso wie fünf Minuten vor dem Ende. Freistoß Schrode, Baasner im SVD-Tor pariert, Geiselhart bringt den Abpraller nicht im Tor unter (85.).