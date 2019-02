Altes Brauchtum wird lebendig

Regelrechte Menschentrauben haben am Sonntag beim Umzug anlässlich des 27. Ringtreffens der Narrenfreunde Heuberg die Straßen von Königsheim gesäumt. Drei Tage lang stand der Ort ganz im Zeichen der Narretei.

Mit einem groß angelegten närrischen Programm feierte die Zunft zudem ihren 50. Geburtstag. Den absoluten Höhe- und Schlusspunkt des närrischen Treibens bildete am Sonntagnachmittag der farbenprächtige Umzug mit den 15 Ringzünften und weiteren 25 Gastzünften, Musikkkapellen und Guggenmusikern. Dabei verhexten die gruselig-schönen Hexen einen Großteil der Zuschauer regelrecht. Ein Übriges dazu taten die ausgestopften Dekorationsfiguren in den närrisch geschmückten Ortsstraßen.

Glück mit dem Wetter hatte das närrische Spektakel, das mehr als zehntausend Zuschauer anlockte und begeisterte: Kaiserwetter mit frühlingshaften Temperaturen herrschte in Königsheim. Die Narren unter ihren warmen Gewändern schwitzten enorm, dafür freuten sich die Zuschauer über das ideale Wetter. Auch die vielen Gardemädchen konnten in der Sonne unbeschwert marschieren. „Doch wer so schafft und sich so engagiert wie die Königsheimer, hat das auch verdient“, verkündete Ringpräsident Reinhold Hafen. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit und wanderten über die Heubergshöhen nach Königsheim. Zudem waren rund um den Ort die Parkplätze voll.

Sachkundig moderierten Ringpräsident Reinhold Hafen und weitere Zunftmeister den Umzug, was die Begeisterung des Publikums an den dicht besetzten Straßenrändern anheizte. Das herrliche Wetter beflügelte auch die Akteure im Umzug. Die Geschellnarren hüpften und ließen ihre Glocken laut ertönen, und die Michele und Hansele trieben zusammen mit den Teufeln und Hexen mit Freude und Lust ihr Unwesen und Schabernack mit dem Publikum. Im Schnellen der Karbatschen tat sich besonders der Nachwuchs vieler Gruppen hervor. Zur Freude der Kinder waren die Narren den ganzen Umzug über freigiebig und verteilten mit vollen Händen Süßigkeiten. So wurde es ein unterhaltsamer, vor Lebendigkeit sprühender Lindwurm.

Mit einem fröhlichen Treffen und Narrentreiben im riesigen Festzelt und in den zahlreichen Besenwirtschaften sowie unter freiem Himmel klang ein Narrentreffen aus, das in seiner bunten Vielfalt und Ursprünglichkeit das kleine Dörfchen Königsheim zur Narrenhochburg des Heubergs und der Region gemacht hat.