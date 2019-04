Hans Marquart ist seit September 2018 als Nachfolger von Josef Bär neuer Bürgermeister von Egesheim. Damit wird er am Ostermontag 2019 erstmals als Fänger Akteur beim Egesheimer Eierschupfen sein. Unser Redaktionsmitglied Frank Czilwa hat bei Hans Marquart nachgefragt, wie er sich auf diesen Wettkampf vorbereitet:

Herr Marquart, haben Sie schon mit dem Training begonnen?

Nein, noch nicht.

Haben Sie denn vor, noch zu trainieren?

Nein, ich werde wohl vorher kein großes Training machen.

Haben Sie denn eventuell sportliche Vorerfahrungen - zum Beispiel als Torwart beim Fußball?

Ich habe in der Tat lange Zeit Fußball gespielt, aber auf dem Feld und nicht im Tor. Insofern habe ich auch keine große Erfahrung als Fänger.

Haben Sie sich ein paar Tipps von ihrem Vorgänger, Alt-Bürgermeister Josef Bär, geholt?

Nein, da gehe ich ganz unbefangen ran. Ich habe das Eierschupfen bisher auch nur einmal gesehen. Aber ich habe aus den Reihen des Gemeinderats ein paar Tipps bekommen, und ich habe mich schon mal mit den Jahrgängern getroffen, und sie gebeten, dass sie es gut mit mir meinen. Auch mit dem Werfer habe ich dabei gesprochen: Er ist zum ersten mal Werfer, ich bin zum ersten Mal Fänger. Und ich habe den Jahrgängern schon versprochen: Die Eier, die kaputt gehen, die bezahle ich. Ich will nicht, dass die miese machen, bloß weil ich keine Zeit zum Trainieren gefunden habe.

Was werden Sie denn am Montag anziehen, falls Sie mal ein rohes Ei trifft und auf der Kleidung zerplatzt?

Das ist tatsächlich etwas, was ich von meinem Vorgänger gelernt habe, dass man dazu Sportkleidung und passendes Schuhwerk anzieht, und nicht etwa im Anzug kommt. Ich werde also in entsprechender Freizeitkleidung kommen.

Was macht für Sie die Faszination des Egesheimer Eierschupfens aus?

Das Faszinierende ist, dass es das nirgendwo sonst gibt in dieser Form. Und ich bin stolz, dass ich bei dieser Jahrhunderte alten Tradition als Fänger mitmachen darf. Alte Traditionen soll man pflegen und mit Respekt behandeln.