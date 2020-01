Als Dankeschön singt Josefslust

Fast 280 ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter der katholischen Kirchengemeinden Deilingen, Wehingen und Gosheim sind am Samstag zum gemeinsamen Mitarbeiterabend der Seelsorgeeinheit Lemberg eingeladen gewesen. Los ging es mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der St. Ulrich-Kirche in Wehingen, den Pfarrer Ewald Ginter zusammen mit Pater Alfons und Diakon Giovanni Fascia zelebrierte.

Erfreulicherweise sangen alle drei Kirchenchöre zusammen als „vereinigte Kirchenchöre der Seelsorgeeinheit“. Unter der Leitung von Maria Schmidt und Robert Walz an der Orgel erklang ein voller, wunderschöner Gesang von der Empore herab.

Anschließend ging es in der Schlossberghalle in Wehingen zum geselligen Teil des Abends über. Pfarrer Ginter lud seine Gäste dazu ein, sich am Buffet zu bedienen und fügte schmunzelnd hinzu, dass in diesem Jahr sicher jeder satt werden würde (beim letztjährigen Mitarbeiterfest war das Essen etwas zu knapp kalkuliert gewesen). Und so war es auch, jeder konnte sich gut gesättigt dem nächsten Programmpunkt zuwenden.

In seiner Ansprache dankte Pfarrer Ginter nochmals allen, die sich in den Kirchengemeinden auf so vielfältige Weise engagieren, „der eine im Vordergrund, manche im Hintergrund, alle sind wichtig und werden gebraucht“. Auch freue er sich darüber, dass die drei Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit immer mehr zusammenwüchsen, was am Beispiel der vereinigten Kirchenchöre beim Gottesdienst sichtbar geworden sei, so Ginter weiter. Bevor er die Bühne frei machte für eine ungewöhnliche musikalische Gruppe, appellierte er nochmals an alle, sich Gedanken über eine Kandidatur bei den Kirchengemeinderatswahlen, die am 22. März in der Diözese stattfinden, nachzudenken.

Dann kam der Auftritt der A-cappella-Gruppe Josefslust aus dem Kreis Sigmaringen, die vollkommen ohne elektronischen Schnickschnack auskommt. Die achtköpfige Josefs-Truppe verstand es aufs Beste, durch kreative Liedauswahl, stimmliche Perfektion und eine große Portion Humor den Abend zu einem besonderen Fest werden zu lassen. Ihr Trumpf ist vor allem Hans Liehner, der mit seinen spontanen Anmoderationen das Publikum vergnügte: So wies er mehrmals auf die „reich dekorierte Schlossberghalle“ hin, die aber in keinster Weise dekoriert war und somit immer wieder für großes Gelächter sorgte. Ein Nachtischbuffet verwöhnte die Gäste in der Pause, bevor Josefslust zum Endspurt ansetzte, der mit vielen Zugaben und langanhaltendem Applaus endete. Ein gelungenes Mitarbeiterfest neigte sich erst kurz vor Mitternacht dem Ende zu. Bestens bewirtet wurden die Gäste wieder vom Musikverein Wehingen.