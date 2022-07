Alpenpflanzen in der Schwäbischen Alb

Eigentlich zählt die Schwäbische Alb zu den Mittelgebirgen. Doch wer sich ihre Pflanzenwelt genauer anschaut, entdeckt vieles, was eigentlich ins Hochgebirge gehört: Enzian und Alpendistel, Bergaster und Alpen-Heckenkirsche. Doch warum gibt es bei uns so viele Alpenpflanzen? Und warum sind Enzian und Co. häufig so knallig bunt? Allerlei Wissenswertes rund um diese Fragen bietet eine rund 1,5-stündige Führung der Diplom-Forstwirtin Judith Engst in Zusammenarbeit mit dem Beuroner Haus der Natur beim Weißen Kreuz oberhalb von Gosheim.

Los geht es am Sonntag, 10. Juli, von 14.30 bis 16 Uhr. Anmeldungen laut Veranstalter bis Freitag, 8. Juli, beim Haus der Natur, E-Mail: sekretariat@nazoberedonau.de oder Telefon 07466 / 92800. Treffpunkt ist der Parkplatz Weißes Kreuz in Gosheim. Die Führung kostet fünf Euro pro Person.