Alles ist rot in „Rotasia“

Bereits zum vierten Mal hat die Musical AG der Juraschule Gosheim ein Sommermusical aufgeführt. Es hat den Titel „Rotasia“ und ist farbenprächtig geraten.

Als die Halle dunkel wird, die zahlreichen Besucher Platz genommen haben und die Musik erklingt, strömt eine große Zahl an Kindern, allesamt von Kopf bis Fuß rot gekleidet, auf die Bühne. Ein prächtiges Bühnenbild, gleich zu Beginn. Orientalische Tänzerinnen, ebenfalls ganz in Rot, eröffnen die stimmungsvolle Vorstellung. Der Prinz, der König, die Häuser, die Schlange, selbst die Spielsachen sind rot in „Rotasia“.

Doch im Laufe der Geschichte aus dem Morgenland bemerken die „Rotasier“ dass es noch andere Farbige gibt, die auch nett und freundlich sind, mit denen man auch spielen und vieles mehr machen kann. So wird aus der roten Kinderschar zum Schluss ein kunterbunter Haufen von Kindern in rot, blau, gelb und grün.

Unter der Leitung von Lehrerin Anja Weber entstand ein farbenprächtiges orientalisches Spektakel. Weit über 70 Kinder waren beteiligt, fast doppelt so viele als beim Weihnachtsmusical. Seit Februar liefen die Proben, denen ein Casting-Auswahlverfahren vorausging, bei dem die Sänger, Tänzer und Schauspieler gefunden wurden. Die Haupt- und Nebenrollen waren glänzend besetzt. Die Ansager überzeugten mit Witz und Charme. Auch wenn die Proben vor allem in den letzten Tagen sehr intensiv und manchmal auch anstrengend waren, wie Anja Weber berichtete, so kann sie mit ihrem Team wieder einmal stolz sein auf das Geleistete: ein wunderschönes Musical war zu sehen.