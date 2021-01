Allenspacher Hof darf genutzt werden

Polizeikontrolle

Böttingen (pm) - Bürgermeister Benedikt Buggle hat den Gemeinderat informiert, dass das Polizeirevier Spaichingen auf seine Bitte hin noch vor Weihnachten eine Kontrolle des Durchfahrtsverbots in der Bubsheimer und der Kirchstraße durchgeführt habe. Es wurden sowohl mündliche als auch gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen. Die Polizisten merkten jedoch auch an, dass das Fahrzeugaufkommen so hoch gewesen sei, dass nicht alle Fahrzeuge kontrolliert werden konnten. Dies habe Bürgermeister Buggle zum Anlass genommen, das Polizeirevier um weitere, intensivere Kontrollen zu bitten.

Winterdienst

Im Hinblick auf die extreme Schneesituation der vergangenen Tage hat der Böttinger Gemeinderat die Arbeit der Gemeindearbeiter gelobt. Die Straßenverhältnisse seien in Böttingen im Vergleich zu anderen Gemeinden – vor allem im Donau- und Primtal – trotz der Schneemassen sehr gut. Gemeinderäte haben einzelne Straßenabschnitte und deren Räumung angesprochen. Bürgermeister Buggle bedankt sich für die Rückmeldung. Er habe seinerseits bereits verschiedene Grundstückseigentümer angeschrieben und die Einhaltung der Räumpflicht eingefordert.

Kanalinspektion

Bürgermeister Buggle gab die Ergebnisse der Kanalinspektion 2020 bekannt. Im zurückliegenden Jahr waren Straßenabschnitte im nördlichen Gemeindeteil (u. a. Silcherstraße, Zelterstraße, Fohlensteinstraße) auf einer Gesamtlänge von rund 2,5 Kilometer befahren worden. Dabei hätten sich ein kurzfristiger Handlungsbedarf auf rund 950 Metern mit geschätzten Sanierungskosten in Höhe von rund 185 000 Euro sowie ein mittelfristiger Handlungsbedarf auf rund 685 Metern mit kalkulierten Kosten in Höhe von etwa 75 000 Euro ergeben.

Im Jahr 2020 sei man in die Sanierung einzelner Kanalabschnitte eingestiegen und wolle im laufenden Jahr – im Falle eines positiven Förderbescheids – einen weiteren Sanierungsabschnitt angehen. Gleichzeitig werde man sich auch im Jahr 2021 um die Inspektion weiterer Kanalabschnitte kümmern.

Allenspacher Hof

Bürgermeister Buggle gibt bekannt, dass das Bauamt Spaichingen nun endlich eine Baugenehmigung für die Nutzung des Allenspacher Hofs als Begegnungsstätte der Evangelischen Jungenschaft Horte erteilt habe. Zahlreiche Brandschutzmaßnahmen seien seitens der Horte „in vorbildlicher Weise“ umgesetzt worden. Nun müsse noch – um jederzeit ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben – eine Löschwasserzisterne gebaut werden. Dies ist Sache der Gemeinde als Grundstückseigentümerin. Ein entsprechendes Angebot in Höhe von rund 40 000 Euro liege vor.

Der Gemeinderat hatte im Zuge der Haushaltsplanberatungen dieses Vorhaben jedoch vorerst geschoben. Das Vorhandensein dieser Zisterne habe das Bauamt nun als auflösende Bedingung in die Baugenehmigung aufgenommen.

Zwischenzeitlich konnte mit dem zuständigen Sachbearbeiter jedoch geklärt werden, dass die Horte den Hof nutzen dürfe, die Gemeinde jedoch die Errichtung der Zisterne zeitnah umsetzen solle.