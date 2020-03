Albverein präsentiert Jo Schmieg

Jo Schmieg ist auf Einladung des Albvereins Reichenbach mit seinem Mundart-Programm „Liabr a Kälble wia an Herzinfarkt“ am Samstag, 14. März, in der Festhalle Reichenbach zu Gast.

Jo Schmieg aus Bisingen, Jahrgang 1960, hat in Ulm Biologie und Chemie auf Lehramt studiert, schreibt seit Mitte der 70er-Jahre des vorigen Jahrhunderts „eigensinnige, unsinnige, blödsinnige, hintersinnige, widersinnige Gedichte, Schüttelreime, Limmericks, Lieder und Balladen in hochdeutsch und schwäbisch“, so die Ankündigung.

„Liabr a Kälble wie an Herzinfarkt“ ist der Titel seines bis jetzt einzigen Buchs, das eine Zusammenfassung seines Schaffens beinhaltet. Seine Vorbilder seien Heinz Erhardt, Manfred Hepperle und James Krüss. Sei es die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies, Moses oder Noah – durch Schmiegs Vortrag werden diese Erzählungen auf schwäbisch ein ganz anderes Gesicht bekommen.

Eine kleine Abordnung seiner Musikerkollegen der Volkstanzgruppe Frommern, die Dürrwanger Danzmusik, begleiten Jo Schmiegs Vortrag auf authentischen Instrumenten wie Schäferpfeife, Geige, Bratsche, Schalmei, Gitarre, Quetsche, Flöte, Bass (Jo Schmieg).