Albverein möchten gerne Familien zusammenführen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wow, die Resonanz war überwältigend - das war der erste Eindruck, den man hatte, wenn man kurz vor 13 Uhr am Lembergparkplatz ankam und die vielen Kinder sah, die sich bereits auf dem Spielplatz tummelten und gespannt darauf warteten, dass die angekündigte Schnitzeljagd los ging.

Nach einer kurzen Begrüßung durch unsere 1. Vorsitzende Doris Schrenk übernahm nun der Organisator Tom Hermle mit seiner Familie das Wort. Er zeigte sich auch sehr erfreut über die Teilnahme und erklärte kurz den Ablauf des geplanten Nachmittags. Dann wurden die Laufzettel verteilt und schon ging es mit einem Wegweiser zur ersten Station, an der erst einmal Fragen beantwortet werden mussten. Es ging nicht immer geradeaus auf dem normalen Fußweg. Nein, denn wer nicht genau den schön und hilfreich gestalteten Hinweiszetteln folgte, der konnte schon mal an einer Abzweigung falsch laufen und machte so den ein oder anderen Extra-Kilometer.

Wir kamen an der Wunderfichte vorbei, die keinem Gosheimer Kind unbekannt ist. Wir entdeckten ein kleines Hexenhäuschen und im Hexenwald ging es dann ziemlich steil bergauf zum sogenannten „Schänzle“. Oben angekommen, gab es eine Stärkung für die Schatzsucher und ihre Begleiter. Hier hatten die Trolle in einem Felsspalt auch nochmal einen Hinweis für die Schatzsucher versteckt. Dieser zeigte uns nun den Weg zum „Dreibannigen Grenzstein“ und weiter hinauf Richtung Lemberg. Aber bitte nicht zu schnell, denn auf der Strecke hinauf gab es noch einen Abzweig zum sogenannten „Jungfrauenloch“. Wer also den Weg nicht kannte tat gut daran auf die Gruppe zu warten, sonst musste er den steilen Aufstieg nochmal ein Stück zurück gehen. Aber es haben alle den Weg gefunden und so traf sich die ganze Schar Kinder und Erwachsene an diesem verwunschenen Ort. Laut Organisator Tom Hermle wird dieser Ort von Hexen bewacht, nämlich den Gosheimer Hexen.

Möglicherweise hat auch der ein oder andere Lust selbst mal eine ähnliche Aktion anzubieten. Meldet euch bei uns. Die Kontaktdaten und noch vieles andere Interessante findet ihr auf unserer Homepage www.sav-gosheim.de. Wenn es einige interessierte Familien gibt, dann können wir immer wieder gemeinsame Aktivitäten planen und organisieren. Das wäre eine große Bereicherung für unser Vereinsleben.