Der Bau einer Zentralen Notaufnahme (ZNA) am Albstädter Krankenhaus ist beschlossen: Der Kreistag des Zollernalb-Kreises ist in seiner jüngsten Sitzung einstimmig der Empfehlung der Verwaltung gefolgt. In der Vorplanung schätzt die Arge Bloching-Hummel-Kirn die voraussichtlichen Kosten auf 6,58 Millionen Euro.

Der Architekt Mathias Kirn erklärte, dass für den Bau der ZNA mehr Fläche benötigt werde, als derzeit zur Verfügung stehe, weil die Patienten disziplinübergreifend versorgt werden sollen. Die ersten Vorbereitungsmaßnahmen könnten bereits nach der Sommerpause in Angriff genommen werden. Es müssten einige Abteilungen verlagert werden. Unter anderem soll die Notfallambulanz vorübergehend zur Kindernotfallsprechstunde ins Emma-Beck- Haus ziehen.

Voraussetzung für die Abbrucharbeiten am Wirtschaftsgebäude, die im Dezember oder Januar beginnen sollen, sei, dass die Albstädter Klinik zu jedem Zeitpunkt alle Funktionen und Leistungen bieten könne.

Die ZNA in Albstadt sei eine „Interimslösung“, daher habe man sich auf ein strikt funktionales Bauwerk beschränkt. Ausreichender Wartebereich und mehrere Behandlungszimmer seien vorgesehen, zudem eine doppelte Zufahrt, damit „normale“ Besucher die Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge nicht behindern.

Bei den Untersuchungen habe sich herausgestellt, dass nur ein Drittel komplett neu gebaut werden müsse. Der restliche Teil könne in der Rohbausubstanz komplett erhalten bleiben. Das mache das Bauwerk günstiger als ursprünglich geschätzt.

„Wir haben das Maximale herausgeholt“

Thomas Miller (CDU) betonte, dass eine ZNA am Klinikstandort Albstadt sehr wichtig sei: „Wir haben bei der Planung das Maximale herausgeholt.“

Auch Martin Frohme (SPD) zeigte sich erfreut darüber, dass „für 6,58 Millionen Euro der Klinikstandort auf hervorragende Weise gestärkt“ werde. Vorbildlich sei, dass Ebinger Klinik-Personal innerhalb einer Projektgruppe an den Vorplanungen beteiligt worden sei.

Lothar Mennig (FWV) forderte, das Bauprojekt so schnell wie möglich in Angriff zu nehmen. Auch in Sachen Förderfähigkeit sollte die Kreisverwaltung „offensiv rangehen“.

Was das betrifft, so zeigte sich Kreisfinanzdezernent Christoph Heneka eher zurückhaltend. Das Sozialministerium sehe den Bau der ZNA als notwendig an, sagte er. Aber eine Interimsmaßnahme werde zwangsläufig anders bewertet als beispielsweise der Bau einer Zentralen Notaufnahme im neuen Zentralklinikum. – Eine halbe Million an Fördermitteln, so Heneka, mehr sei kaum denkbar.