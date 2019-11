Albert Messmer feiert 80. Geburtstag

Von Landesdienst Bayern und Herbert Mackert

Den Trubel um ihre Hautfarbe nimmt Benigna gelassen. Für die in den nächsten zwei Jahren vor ihr liegenden Aufgaben als frisch gewähltes Nürnberger Christkind sei sie jetzt sogar noch motivierter. „Es tut mir leid für die Menschen, die mit so einer Sicht durch die Welt gehen und sich nicht mit offenen Augen auf das fokussieren können, was wichtig ist, vor allem in der Weihnachtszeit“, sagt sie am Sonntag in einer extra einberufenen Pressekonferenz im Nürnberger Rathaus.