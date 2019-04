Aixheim und Rietheim-Weilheim wollen Pokalsieg

Mit dem Final Four der Männer und Frauen beendet der Handballbezirk Neckar-Zollern am Samstag die Saison 2018/19. Bei den Frauen und auch bei den Männern haben sich jeweils vier Mannschaften für das Final Four qualifiziert.

Am Samstag spielen diese Mannschaften in der Sporthalle in Schömberg den jeweiligen Pokalsieger aus. Bei den Frauen und auch bei den Männern qualifiziert sich der Pokalsieger für den HVW-Pokal. Die Spiele um den dritten Platz werden dabei nur durch ein Siebenmeter-Meterwerfen entschieden, sollte es noch zusätzliche Plätze für den Handballbezirk im HVW-Pokal geben.

Bei den Männern gehen Bezirksligist TG Schömberg und auch die in der Bezirksklasse spielende Schömberger Reserve nur als Außenseiter in ihre Spiele gegen die Landesligisten TVAixheim beziehungsweise HSG Rietheim-Weilheim.

Landesligist Hossingen-Meßstetten geht bei den Frauen als Favorit in die Partie gegen den Landesliga-Absteiger Schömberg. In einem Bezirksligaduell muss man der TG Schwenningen gegen die HK Ostdorf/Geislingen die größeren Erfolgsaussichten einräumen.

Männer

TG Schömberg – TV Aixheim (14.15 Uhr). Die Schömberger haben eine überragende Saison in der Bezirksliga gespielt und sind als Tabellenzweiter nur knapp am Aufstieg in die Landesliga gescheitert. Sie rechnen sich daher in eigener Halle gegen den Landesligisten aus Aixheim gewisse Chancen für eine Überraschung aus. Doch die Aixheimer haben sich als Aufsteiger in der Landesliga äußerst gut verkauft und reisen daher auch mit dem nötigen Selbstvertrauen an. Die Schömberger gelten hier nur als Außenseiter.

TG Schömberg II – HSG Rietheim-Weilheim (16.45 Uhr). Beide Mannschaften spielten in der zu Ende gegangenen Punkterunde lange Zeit gegen den Abstieg. Die Schömberger in der Bezirksklasse und Rietheim-Weilheim zwei Klassen höher in der Landesliga. Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze und daher werden sich die Schömberger vor eigenem Publikum so teuer wie möglich verkaufen. Die größeren Siegchancen liegen aber bei Rietheim-Weilheim.

Siebenmeter-Werfen um Platz 3 (18.15 Uhr): Verlierer Spiel 1 – Verlierer Spiel 2.

Endspiel (20 Uhr): Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2.

Frauen

HSG Hossingen-Meßstetten – TG Schömberg (13 Uhr). In der abgelaufenen Saison standen sich beide Mannschaften noch in der Landesliga gegenüber. Hossingen-Meßstetten landete am Ende auf dem guten dritten Platz, während Schömberg nach nur einem Jahr wieder den Weg in die Bezirksliga antreten musste. Beide Duelle gingen dabei an die HSG. Mit dem Heimvorteil im Rücken werden sich die Schömbergerinnen aber nicht verstecken. Sie gehen aber nur als Außenseiter in das Spiel.

HK Ostdorf/Geislingen – TG Schwenningen (15.30 Uhr). Ostdorf/Geislingen konnte im letzten Saisonspiel noch den Klassenerhalt sichern und geht daher mit neuem Selbstvertrauen in dieses Bezirksligaduell. Die beiden Begegnungen in der Punkterunde konnte der Tabellenzweite aus Schwenningen sicher für sich entscheiden. Daher wäre alles andere als ein Erfolg der Schwenningerinnen schon eine Überraschung.

Siebenmeter-Werfen um Platz 3 (18 Uhr). Verlierer Spiel 1 – Verlierer Spiel 2.

Endspiel (18.45 Uhr): Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2