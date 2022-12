Adventskonzert des Gymnasiums Gosheim-Wehingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 13. Dezember veranstaltete das Gymnasium Gosheim-Wehingen sein traditionelles Adventskonzert, dieses Mal in der Kirche in Wellendingen. Neben dem Unterstufenchor und dem Mittel- und Oberstufenchor traten auch Schülerinnen und Schüler solistisch auf. Lukas Kiltau aus der Klassenstufe 10 spielte zwei Stücke auf der Gitarre. Dabei ließ er seine Finger erstaunlich schnell über die Saiten flitzen. Helen Hamma aus der Klassenstufe 11 erzeugte am Klavier eine meditative Stimmung. Das Besondere an dem Klavierstück: Eine Folge von vier Harmonien wiederholt sich.