Achtklässler werden fit für den Beruf gemacht

In dem nun ze Ende gehenden Schuljahr sind die Achtklässler der Werkrealschule Heuberg in Wehingen auf die Zeit nach dem Schulabschluss vorbereitet worden. Möglichkeiten gibt es für die Schüler viele.

Ausbildung, weiterführende Schule, AV-Dual, Freiwilliges Soziales Jahr – es gibt viele Wege, die die jungen Menschen künftig einschlagen können. Ihren Lehrern ist es wichtig, den Schülern diese rechtzeitig aufzuzeigen und die Wege zum jeweiligen Ziel zu beschreiben.

Von großer Bedeutung waren hierbei auch die insgesamt drei Praktikumswochen, bei denen die Jugendlichen sich in verschiedenen Berufsfeldern erproben konnten. Informationen von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit bei einem Besuch in der Schule und vom Berufsinformationszentrum (BIZ) in Rottweil, das von der Klasse besucht wurde, trugen ihren Teil dazu bei, den Schülern die Angst vor der Zukunft zu nehmen.

Wie man eine Bewerbung schreibt und was eine vollständige Bewerbungsmappe beinhalten muss, hatte die Klasse während des Schuljahres bereits gelernt. In den vergangenen Tagen konnten die Jugendlichen hautnah erleben, wie es nach dem Versenden einer Bewerbung im positiven Fall weitergehen kann, wenn man also eine Einladung eines Betriebes zum Vorstellungsgespräch erhält.

Schulsozialarbeiter Ingo Brehm als möglicher Azubi und Fachlehrerin Madeline Kaufmann als Ausbildungsleiterin zeigten in einem Rollenspiel zunächst einmal, wie es nicht gehen sollte: Der Kandidat war unhöflich, nutzte sein Handy während des Gesprächs, hielt keinen Blickkontakt, weigerte sich Fragen zu beantworten und lümmelte respektlos im Stuhl. Klar, dass die Klasse einstimmig zum Ergebnis kam, eine solche Person niemals einzustellen.

Im weiteren Verlauf wurde mit den Schülern geübt, wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten sollte und wie man ein solches möglichst positiv gestalten kann. Zunächst wurde die Theorie erklärt und diese dann praktisch in Rollenspielen geübt. Unter der Anleitung von Ingo Brehm und Madeline Kaufmann war jeder mal dran.

Am folgenden Tag konnten die Schüler ihr neu gewonnenes Wissen erproben: Sie hatten ein Vorstellungsgespräch. Gunther Roth, vom Jugendreferat Heuberg, führte mit den Schülern einzeln die Gespräche. Diese legten ihm ihre Bewerbungsunterlagen vor und versuchten hochkonzentriert und aufgeregt einen „Ausbildungsplatz“ zu erhalten. Feinfühlig und wenn nötig auch mal etwas strenger, war Gunther Roth ein idealer „Chef“, der sich nach dem offiziellen Teil immer viel Zeit nahm, um mit den Schülern das eben Erlebte zu reflektieren.