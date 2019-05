Acabellas lassen Schlossberghalle beben

In der seit Monaten ausverkauften Schlossberghalle sind die Musik-, Comedy- und Kabarett-Freunde des Heubergs und der Umgebung am Samstagabend voll auf ihre Kosten gekommen. Stimmgewaltig, witzig und charmant haben die Acabellas in wechselnden Aufzügen die Sorgen und Nöte des weiblichen Daseins mit Humor, Kampfgeist und Gelassenheit reflektiert. Und sich dabei auch kräftig selber auf den Arm genommen.

Heidrun Gimpl ist die Frontfrau dieses Dream-Teams (jeweils drei stammen aus Wehingen und Schömberg, zwei aus Geislingen und jeweils eine aus Balingen, Ratshausen und Wellendingen) die schlagfertig und souverän durch den Abend führt. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Daria Pflumm, die aus Philadelphia stammt, in Trossingen Musik studiert hat und vor fünf Jahren zu den Acabellas gestossen ist.

„Soviel Leut für uns?“ Mit dieser rhetorischen Frage leitet Heidrun Gimpl die erste Hälfte ein. Und verteilt vorsorglich süße Nervennahrung für jene, die mit etwas gemischten Gefühlen in der ersten Reihe sitzen. Im ersten Song wird das Publikum gleich mit in den Keller genommen, wo das nachlassende Gedächtnis grüßen läßt („Wa tu i im Kär?“). Das einem auch bei Tisch bisweilen im Stich lassen kann („Ist das Fleisch zu fest zum Kauen, hat die Mutter vergessen aufzutauen“).

Der danach auf die Bühne geholte Tom („Hast Du jetzt schon Dein Eintrittsgeld bereut?“) schlägt sich wacker beim „Wie-verheiratet-tun“ mit Heidrun Gimpl und wird mit einer Stange Bier belohnt. Dem folgt eine gesangliche Lobpreisung der Männer mit „Kerls-Kerls-Kerls“ auf die Melodie „Girls,Girls, Girls“, begleitet von Bernd Gimpl (Gitarre) und Jonas Koch (Cajon).

„240 Jahre Diäterfahrung“ bringen die Acabellas auf die Waage und nicht wenige im Publikum lassen erkennen, dass sie da mitreden können. Der Verzweiflungs-Song „Des Kleid ist eng, Halleluja“ sorgt für befreiende Lachsalven.

Als nächstes knöpft sich Heidrun Gimpl die Vegetarier vor, die sich womöglich noch so vermehren, dass der schwäbische Rostbraten in Gaststätten nur noch draußen bei den Rauchern verzehrt werden darf. Doch es kommt noch dicker. „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“, erfährt das Publikum im galgenhumorigen Lied vom ewigen, weil vergeblichen Kampf gegen die Kalorien. Wehe da den Männern, die in Traumfigur-Kategorien schwelgen („wenn ich nochmals ein Auge zudrücke, dann nur zum Zielen“). Damit geht es in die Halbzeitpause, in der die zahlreichen Männer im Saal ihre Vorstellungen von einer Traumfrau auf einem „Wunschzettel“ zu Papier bringen dürfen.

Die danach einzeln verlesenen Texte überraschen nicht wirklich ( „Lange, blonde Haare - eine Rakete im Bett - unter 50 Kilo…“) und werden mit dem Song „Cool bleiben“ gekontert. Dann wird es rührseliger im Lied „O Heimat“.

Damit wird es höchste Zeit für den Werbeblock. Hansi und Achim kommen mehr oder minder freiwillig von ihren Zuschauersitzen auf das Dreiersofa der Bühne, Heidrun Gimpl mittendrin. Dort fungieren sie als Geschmackstester für Mon Cheri-Exemplare, die einen aus der jüngsten Piemontkirschen-Ernte, die anderen aus einer Geschenkpackung zur Firmung, die schon etliche Jahre zurück liegt.

Der Frontalangriff auf Helene Fischer, die 123 Lieder über die Liebe geschrieben haben soll, hat Züge einer Stutenbeißerei. Denn, so wird gerätselt, was hat „Von Null auf Hundert“ mit der Realität eines Liebespaars zu tun? Glaubwürdiger kommt da ein lebenspraktischer Trost herüber („Lieber einen Thermomix-Abend, als gar nichts mehr erleben“).

Das Medley „Ma sott“ (beispielsweise vom Sofa runter, weil die Hausfrauenpflichten rufen oder einmal im Jahr zum Beichten) rundet diese gründliche weibliche Gewissenserforschung ab.

Mit der Film-Melodie von „Forrest Gump“ singen sich die Acabellas so manches von der Seele, hörbar nachdenklichere Tön anschlagend. Doch schnell gewinnt der Kampfgeist wieder die Oberhand, wenn über den Mann in der Midlife Crisis abgelästert wird („Er erweitert sein Jagdgebiet, obwohl die Munition schon knapp wird“). Der Stoßseufzer „I tu jetzt au no da BH ra und leg mich auf das Sofa na“ spricht für sich.

Der tosende Schlussapplaus erzwingt ein Comeback der Damen auf die Bühne. Diesmal in Begleitung einer kleinen, doch lautstarken Abordnung des Fanfarenzugs Wehingen auf die schmissige Melodie „We will rock you“. Die Acabellas, den ganzen Abend über passend zu den Songs gekleidet, erscheinen auch dazu im glaubwürdigen Outfit. Abschließend gibt es Gänsehaut pur bei der Zuhörern zur Abba-Melodie „Thank you for the music“.

Bernd Gimpl vom Fanfarenzug Wehingen dankt allen Akteuren, die dem Publikum einen unvergesslichen Abend beschert haben.