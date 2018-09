Vergangenen Freitag ist Pfarrer Norbert Bentele im Alter von 70 Jahren in seiner letzten Pfarrgemeinde Heimsheim im Enzkreis gestorben. Von 1991 bis 2006 wirkte der Geistliche auf dem Heuberg.

Pfarrer Norbert Bentele war ein Spätberufener. Erst 1981 entschied er sich zum Studium der Theologie in Lantershofen bei Bonn. 1985 wurde er zum Diakon geweiht. Seine Priesterweihe erhielt Bentele 1987 in Weingarten.

Nach seinen Vikarsjahren in Heilbronn und Wangen im Allgäu kam er im August 1991 auf den Heuberg und übernahm die beiden katholischen Kirchengemeinden St. Ulrich in Wehingen und Christi Himmelfahrt in Deilingen. Im Jahre 2006 kam die Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Gosheim zu seinem Seelsorgebereich dazu. Von 1999 bis 2006 wurde ihm das Dekanatsamt Spaichingen anvertraut und von 2006 bis 2009 war Bentele stellvertretender Dekan im Dekanat Tuttlingen/Spaichingen.

2009 sagte er dem Heuberg Adieu und übernahm das Pfarramt St. Gallus in Tettnang. Seit 2011 sorgte er sich um die Katholiken der Kirchengemeinden in Heimsheim und Wiernsheim im Dekanat Mühlacker.

Pfarrer Norbert Bentele galt als leutseliger, humorvoller und willensstarker Mensch, der, tief geprägt vom christlichen Glauben, seine Schäfchen hütete und in den Kirchengemeinden mit viel Energie seine Ziele durchsetzte.

Seelsorge lag ihm am Herzen

Die Seelsorge lag ihm besonders am Herzen. Der Kontakt zu den Menschen war für ihn ein wichtiges Kriterium, das er immer als Grundlage seines Schaffens machte. Er führte das Patroziniumsfest, den gemeinsamen Pilgerweg der Seelsorgeeinheit ein, zelebrierte stimmungsvolle Rorategottesdienste, organisierte Pilgerreisen nach Tschenstochau, Fatima, Isral, Medjugorje, Lourdes und Lasalette. Auch beim Lebensfestival machte er engagiert mit. Die Unterstützung der Missionen organisierte er im christlichen Auftrag. Auch als „Baumeister“ engagierte sich Pfarrer Bentele, indem er die Renovation des Gemeindehauses, der Kirche St. Ulrich, der Orgel samt Erweiterung organisierte. Im Jahre 2005 setzte er seinen Wunsch nach neuen Glocken für die Pfarrkirche St. Ulrich durch.

Auch in der Kirchengemeinde Deilingen war Pfarrer Bentele recht aktiv. Hier durfte er mit der Verenakapelle, der Pfarrkirche Christi Himmelfahrt und der Marienkirche gleich drei Gotteshäuser betreuen. Die Verenakapelle wurde 1997 renoviert und die Pfarrkirche im Jahre 2001 außen und 2003 innen.

Am Samstag um 18 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Ulrich ein Rosenkranz mit anschließender Abendmesse statt. In Heimsheim ist das Requiem für Samstag 18.30 Uhr angesetzt. Pfarrer Bentele wird am kommenden Dienstag um 14.30 Uhr in seiner Heimatgemeinde Oberzell beigesetzt. Von Wehingen aus fährt um 11.30 Uhr ein Bus nach Oberzell. Hierzu kann man sich auf dem Wehinger Pfarramt (Tel. 07426/ 72 30) bis Montag 11 Uhr anmelden. Der Fahrpreis beträgt 5 Euro.