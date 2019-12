Abschied von Pater Leo Weber

Nach langer Krankheit ist der gebürtige Gosheimer Pater Leo Weber am Sonntag im Kloster Benediktbeuern friedlich eingeschlafen. Als sechstes von insgesamt acht Kinder kam Leo Weber am 12. Dezember 1928 in Gosheim zur Welt.

Er besuchte die Volksschule und absolvierte eine Malerlehre, ehe der damals 16-Jährige wenige Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Nach amerikanischer Kriegsgefangenschaft drückte er nochmals die Schulbank. Er besuchte ab 1947 das Spätberufenenseminar der Salesianer Don Boscos in Buxheim, um Priester zu werden. 1949 erfolgte der Wechsel ans Gymnasium Benediktbeuern, wo er nach dem Abitur Theologie studierte und 1961 die Priesterweihe empfing. Am 16.Juli 1961 feierte er in der neuen Gosheimer Kirche Heilig Kreuz seine Primiz.

Neben den jugendpastoralen Aufgaben widmete sich Weber dem Studium. Er promovierte zunächst im Fach Theologie mit Schwerpunkt Kirchengeschichte und danach im Fach Kunstgeschichte. 1981 wurde er zum Professor für Kunst- und Kirchengeschichte an der Philosophischen Hochschule Benediktbeuern berufen. Diesen Lehrstuhl hatte er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2000 inne.

Eine besondere Verbundenheit pflegte Leo Weber viele Jahre lang zu den Bayrischen Gebirgsschützen. Aufgrund seiner großen Verdienste für die Gemeinde Benediktbeuern wurde er anlässlich seines 80. Geburtstages zum Ehrenbürger ernannt.

Seiner Heimatgemeinde Gosheim fühlte er sich sein Leben lang sehr verbunden und besuchte regelmäßig Familie und Weggefährten. Diese Verbundenheit zu seiner Heimat zeigte sich nicht zuletzt darin, dass unter seiner Führung zwei Bücher zur Gosheimer Chronik erschienen sind. Zum einen handelt es sich hierbei um das Buch über die 700 Jahre Ersterwähnung der Gemeinde Gosheim im Jahre 1995 und zum anderen um das Buch anlässlich der 300-jährigen Ersterwähnung der Katholischen Kirchengemeinde Gosheim.

Solange es sein Gesundheitszustand noch erlaubte, ließ er es sich nicht nehmen, während seines Heimaturlaubs in Gosheim Gottesdienste zu feiern. 1995 wurde Leo Weber die Ehrenmedaille der Gemeinde Gosheim überreicht.

Das Requiem für Pater Leo Weber findet am Samstag, 21.Dezember, um 11 Uhr in der Basilika in Benediktbeuern statt mit anschließender Beerdigung im Friedhof der Salesianer. Am Sonntag, 22.Dezember, um 9 Uhr wird seiner in besonderer Weise im Gottesdienst in der Heilig Kreuz Kirche in Gosheim gedacht.