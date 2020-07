Am 24. Juli fanden am Gymnasium Gosheim-Wehingen die letzten mündlichen Abiturprüfungen statt. Damit haben nun alle 44 Zwölftklässler des Gymnasiums Gosheim-Wehingen das Abitur bestanden. Noch am gleichen Tag bekamen sie ihre Abiturzeugnisse verliehen. Wegen der zurzeit geltenden Hygiene-Regeln musste die Schule allerdings auf den üblichen Festakt verzichten. Die Überreichung fand in kleinem Rahmen statt. Auch der traditionelle Abiball fällt dieses Jahr dem Corona-Virus zum Opfer. Feiern können die Abiturienten ihren Schulabschluss dieses Jahr nur in kleinerem, privatem Rahmen in der Schlossberghalle.

Das Gymnasium Gosheim-Wehingen gratuliert den folgenden Schülern zum bestandenen Abitur:

Einen Preis (P) erhalten die Abiturienten bei einem Notenschnitt bis 1,5 und eine Belobigung (L) bei einem Notenschnitt bis 2,0.

Elisabeth Becker, Böttingen; Kevin Blikle, Egesheim; Mavicheka Chou, Gosheim; Emily Debus, Denkingen; Kerem Demir, Reichenbach; Sophie Egorov, Wehingen; Julia Frank, Denkingen (P);

Simon Ganter, Frittlingen (L); Lara Gaspar, Gosheim; Martin Geisel, Wehingen (L); Kelly Grünwald, Bubsheim; Chris Hauser, Gosheim; Lisa-Marie Hermann, Deilingen; Jessica Jöll, Gosheim; Yagmur Karaca, Wehingen; Lorena Keul, Bubsheim (L); Justin King, Reichenbach; Jessica Kleiner, Gosheim (P); Fabian Klimpel, Gosheim; Alina Kofink, Bubsheim (L); Filip Magdij, Wehingen; Tom Mattes, Böttingen (L); Joy Mauthe, Wehingen (L);Selina Mayer, Gosheim (P); Rebecca Moser, Bubsheim (P); Sarah Neumann, Wehingen (L); Philip Reutter, Wehingen; Paul Schaible, Frittlingen; Nicole Schneider, Wellendingen; Lara Speck, Gosheim; Leon Speck, Gosheim; Emil Sprich, Wehingen; Evelin Stadel, Bubsheim; Dominik Steiner, Gosheim; Tim Stierle, Deilingen; Marco Tang, Gosheim; Hao Nam Tran, Wehingen; Tim Villing, Böttingen; Anja Voß, Wehingen (L); Celine Weber, Frittlingen; Dominik Weber, Gosheim (L); Jana Wuhrer, Deilingen (L); Christopher Zepf, Frittlingen; Tabea Zepf, Frittlingen (P)

Sonderpreise erhielten:

Julia Frank: Fachpreis Chemie, Sozialpreis; Simon Ganter: Fachpreis Physik; Lorena Keul: Sprachpreis Französisch; Jessica Kleiner: Preis des Elternbeirats für besondere Leistungen;

Joy Mauthe: Spanisch-Preis; Selina Mayer: Spanisch-Preis; Rebecca Moser: Sprachpreis Englisch, Sprachpreis Spanisch, Fachpreis Deutsch, Fachpreis Wirtschaft; Emil Sprich: Sozialpreis; Anja Voß: Fachpreis Geschichte; Tabea Zepf: Preis von Schulträger als Gesamtbeste, Sprachpreis Spanisch, Fachpreis Chemie; Fachpreis Mathematik.

Das Gymnasium beglückwünscht alle Schüler zu ihren Leistungen.